Twitch Yayıncısı, COD Oynarken Hileciye Ölünce Çıldırdı

Team SoloMid yayıncısı Calvin 'Aimbotcalvin' Chau, Modern Warfare'da Tactical Nuke ödülü almak üzereyken bir hacker'ın haritanın altından kendisini öldürmesiyle çılgına döndü.

Infinity Ward'ın Modern Warfare serisini baştan başlattığı yeni Call of Duty oyunu, bu yıla damgasını vurdu. Ancak oyun her ne kadar heyecanla karşılansa da, oyuncular, çok oyunculu modlarda hacker'ların bazı maçları sabote etmesi nedeniyle zor zamanlar yaşıyor gibi görünüyor.

Call of Duty: Modern Warfare'de son dönemlerde hile sorunlarından muzdarip ve ortaya çıkan son kanıtlar, kötü niyetli oyuncuların oyuna yeni gelen Shoot the Ship haritasında bile hile yapmanın yollarını bulduklarını gösteriyordu. Twitch yayıncısı Aimbotcalvin de yayın sırasında oynadığı bir maçta hile kullananların ne kadar sinir bozucu olabileceğini ilk elden deneyimledi.

Avustralyalı yayıncı, Ground War modundaki Port of Verdansk haritasında bir oyuna girdi. Oyunda 26 rakibini art arda avlamayı başaran Aimbotcalvin, oyunu sona erdirecek Tactical Nuke ödülüne sadece 4 kill kala bir hileci tarafından öldürüldü. Calvin, ölüm kamerasını izlediğinde hilecinin aslında haritanın altında olduğunu görünce çileden çıktı.

Modern Warfare'de hileciler harita sınırlarından, skor tablolarına kadar her şeyi hack'lemenin yolunu buldular ve hileciler oyunda sıklıkla görülmeye başladı. Serinin daha önceki oyunları da parlak bir başlangıç yapmasına rağmen hilecilerin çok oyunculu deneyime hakim olması nedeniyle kısa sürede popülerliğini yitirmişti. Aimbotcalvin'in hileciler tarafından öldürülmesinin ardından aklını kaybettiği videoyu buradan izleyebilirsiniz.