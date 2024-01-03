Bazı yayıncılar, son zamanlarda Twitch'te belli bölgelerini siyah bantlarla sansürleyerek çırılçıplak yayın yapıyordu. Twitch gelen tepkilerin ardından bu tarz içerikleri yasakladı.

Twitch, son zamanlarda içeriklerinde uyguladığı çıplaklık politikalarıyla gündemdeydi. Platform, ilk olarak sanatsal çıplaklık da dahil bazı müstehcen içeriklerine izin vereceğini duyurmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından bu karardan vazgeçilmişti. Son zamanlarda ise daha farklı çıplaklık içeren yayınlar ortaya çıkmıştı.

Birkaç haftadır çok konuşulan bu yayınlarda yayıncılar, kamera karşısına çırılçıplak geçiyordu ve cinsel organlarına siyah bant çekerek sansür uyguluyordu. “Cinsellik iması” kapsamına giren bu yayınlara da tepki yağmıştı. Şirket, bugün bu tarz içerikler hakkında yeni kararlar aldı.

“Cinsellik iması” içeren yayınlar resmen yasaklandı

Platform tarafından bugün paylaşılan blog gönderisinde, “cinsellik iması” olarak nitelendirilen ve çok konuşulan bu tarz sansürlü yayınların yasaklandığı duyuruldu. Twitch, açıklamasında “yayıncıların vücutlarını kapatmak için siyah bantlar kullandığı içerikler” nedeniyle böyle bir hamle yaptığını ifade etti. Şirket, kararın bugün yürürlüğe girdiğini de ekledi.

Twitch’in bahsettiği tarzdaki içerikleri yukarıdaki görsellerden görebilirsiniz. Cinsiyet fark etmeksiniz birçok yayıncı tarafından kullanılan bu akım, son birkaç aydır müstehcen içeriklerin yaygınlaşmasıyla artmıştı. Hem çocukların sıkça kullandığı bir platform olması hem de kullanıcıların böyle içerikler görmek istememesi, Twitch’e sosyal medyada tepki yağmasına neden olmuştu:

Twitch’in çıplaklık politikalarıyla ilgili açıklaması:

“Kalçalar ve cinsel organlar da dahil yayıncıların tamamen veya kısmen çıplak olmasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda yayıncıların, göğüsleri veya cinsel organları nesnelerle, sansür çubuklarıyla kaplamak da dahil tamamen veya kısmen çıplak olduklarını ima etmelerine de izin vermiyoruz. Örtülü olsa bile cinsel organların görünür hatlarına izin verilmez. Reşit olmayanların çıplak veya kısmen çıplak olarak yayınlarda yer alması her zaman yasaktır.

“Kadın yayıncılar için meme uçlarınızı kapatmanızı ve göğüs altlarınızı açığa çıkartmamanızı rica ediyoruz. Kıyafet giyildiği belli olduğu sürece dekolte serbesttir. Tüm yayıncılar için ise kalçalardan leğen kemiğinin alt kısmına kadar uzanan alanın kapatılması gerekiyor.”