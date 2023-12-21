Twitch'in çıplaklık tartışmaları son günlerde yeniden alevlendi. Kullanıcılar, ekrana çektikleri bant ile cinsel organlarını gizleyip, çırılçıplak yayınlar yapmaya başladılar. Tabii bu durum, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, uzun bir süredir çıplaklık nedeniyle tartışılıyor. Şirket, uyguladığı politikalarla çıplaklığa izin verip vermeyeceğini bir türlü kararlaştıramadı. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Twitch'in "sanatsal çıplaklık" politikası kapsamında müstehcen yayınlara önce izin verdiğinden, sonra da bu karardan vazgeçtiğinden bahsetmiştik.

Twitch'teki kararsızlık, canlı yayınlar üzerinden para kazanmaya çalışan kullanıcılar için bir fırsat hâline dönüştü. Bazı kullanıcılar, Twitch'in mevcut çıplaklık politikalarını bypass edebilmek için yayınlar sırasında "sansür çubukları" kullanmaya başladılar. Hem kadınlar hem de erkekler, cinsel organlarını bu sansür çubuklarıyla gizleyip, kelimenin tam anlamıyla çıplak yayın yapıyorlar.

İşte o canlı yayınlardan bir tanesi:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, "firedancer" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir yayıncının canlı yayınından alındı. Yaptığımız son kontrollerde, kanalın geçici olarak banlandığını görüyoruz ancak bu canlı yayın, potansiyel olarak milyonlarca kişiye ulaştı. Twitch'in "sanatsal çıplaklık" dediği şeyin bu olduğunu görüyoruz...

Sadece kadın yayıncılar değil, erkekler de sansür çubukları kullanıyorlar. Twitch'te bunlar gibi onlarca yayın var ve pek çok kullanıcı, bu durumdan rahatsız olmuş durumda.

Twitch'te sansür çubuklu çıplak yayınlar yapan bazı yayınlardan alınan ekran görüntüleri:

Twitch'in çocuklar tarafından da kullanıldığını hatırlatalım:

Kamuoyu, Twitch'te yaşanan olaylar nedeniyle ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, bunun yeni bir içerik türü olduğunu savunuyorlar. Bazıları ise bu tür içeriklere tamamen karşı çıkıyorlar. Hatta pek çok ebeveyn, sosyal medyada konuya tepki gösteriyor. Ebeveynlerin ortak görüşü, çocuklarının Twitch kullanmalarını yasaklamak. En azından bu çıplaklık sorunu çözülene kadar.

Twitch'in "Sadece Sohbet" kategorisinin geldiği son nokta:

Twitch, normal koşullarca farklı farklı kategorilerde canlı yayınların yapıldığı bir mecra. Ancak Twitch'in yeni normali, çıplaklık olmuş durumda. Tonla yayıncı, sınırları zorlayan yayınlarla karşımıza çıkıyorlar. Twitch, kelimenin tam anlamıyla OnlyFans'a rakip olmuş durumda.

Twitch, bazı yayıncıları banlamaya da devam ediyor:

Çıplaklık, Twitch'in dört bir yanında olsa da platform, bazı yayıncıları banlama noktasında kararlı bir tavır sergilemeye devam ediyor. Onlardan biri de Morgpie. Müstehcen yayınlarıyla bilinen ve geçmişte de kanalı kapatılan Morgpie, Twitch canlı yayınında üstünü çıkardığı için yine banlandı.

Twitch'in çıplaklık politikalarına tepki yağıyor:

Twitch'in yeni çıplaklık tartışmaları, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı, platformun amacının çıplak olmadığını söylüyor. İşte bazı tepkiler:

Bu çok saçma. Vücutlarına olan güvenlerini seviyorum ve gerçekten çok güzeller... Ancak Twitch'in amacı bu değil. Onları izlememeyi, oyun oynamayı ve gerçek arkadaşlıklar kurmaya devam etmeyi seçeceğim ama Twitch'in bu yöne gitmesinden nefret ediyorum. Daha iyi olman gerek

YouTube ve Kick'te yayın yapmanın zamanı geldi. Twitch, PornHub'a dönüşmüş durumda

Geldiğimiz noktada sadece porno izliyoruz

Bu, toplumun yozlaşmasına yol açacak. Bu platformu daha çok 14 yaşındakiler izliyor

Bu kesinlikle iğrenç ve acınası bir durum. Twitch'in politikasında boşluklar bulmaya çalışmak ve onunla oynamak. Saçma.

Twitch, şimdilik sessizliğini koruyor ancak bunun böyle gitmeyeceği aşikâr. Bakalım platformda, önümüzdeki günler neler yaşanacak...