Oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede erişim sorunu yaşıyor. Yaşanan bu sorun nedeniyle pek çok yayıncının yayını kapanırken, az sayıda yayıncının da sohbet akışı görünmüyor.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'e anlık olarak erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorun dünya genelinde gerçekleşirken Twitch'in resmi Twitter hesabı Twitch Support'tan bir açıklama geldi. "Sitenin düzgün yüklenmesini engelleyen sorunları çözmek için çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama yapan Twitch, yaşanan bu sorun hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Şu anda Twitch'e girmeye çalışırsanız, pek çok yayıncının yayın açamadığını, açabilen az sayıda kişinin ise sohbet alanının çalışmadığını gözlemleyebilirsiniz. Tüm dünyada yaşanan bu sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülürken, tam olarak ne zaman çözüleceği bilinmiyor.

Geçtiğimiz gün de Twitch sunucuları çökmüştü

Amazon'un sahip olduğu oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, 31 Aralık 2020'de de benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Bu sorunların tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmiyor, ancak artan anlık izleyici sayısı veya sunucularda oluşan fiziksel sebeplerden olabileceği düşünülüyor.

Peki sizler şu anda Twitch'e girebiliyor musunuz? Eğer giriyorsanız sohbet sorunsuz bir şekilde akıyor mu? Deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Güncelleme: Twitch, şu an için sorunlarını çözdü. İstediğiniz yayıncıya girip izlemeye devam edebilirsiniz.