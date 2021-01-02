Twitch'te en fazla takipçi sayısına sahip olan Ninja, geçtiğimiz günlerde Valorant'ta 17 yaşındaki takım arkadaşına hakaret etti. Ninja, takım arkadaşını kötü oynamasından ve dereceliyi ciddiye almamasından dolayı yerden yere vurdu.

Uzun süredir Twitch'te yayın yapan Tyler "Ninja" Blevins, Aralık 2020'de açıklanan verilere göre platformda en fazla takipçi sayısına sahip yayıncı unvanını koruyor. 16,5 milyon takipçiye sahip olan Ninja, video oyunlarındaki yeteneğiyle daha önce profesyonel oyuncu dünyasında da yer almıştı.

Ninja, zaman zaman oyun oynarken yaşadığı stres veya gerici bir durumdan dolayı bir anda patlayabiliyor. Takipçilerinin de yakından bildiği Ninja'nın bu yönü, geçtiğimiz günlerde kendisini tekrar gösterdi. Ancak Ninja'nın bu seferki patlaması internette birçok kişinin tepkisini çekti. 30 yaşındaki Ninja, 17 yaşındaki takım arkadaşına performansından dolayı hakaret etti.

Ninja'dan örnek olmayacak davranışlar:

Ninja, Dereceli Valorant oyununda takım arkadaşlarının performanslarından memnun olmayınca pek çok oyuncu gibi sinirlendi. Ancak Ninja'nın siniri hiçbir oyuncunun yapmaması gerektiği gibi içinde kalmadı ve yayında olmasına rağmen dışa patladı. Ninja, 17 yaşındaki takım arkadaşına "Kes sesini" diyerek sinirini göstermeye başladı.

17 yaşındaki genç, Ninja'ya "Bana sesini kes demeyeceksin, bu *** bir dereceli oyunu. Kim olduğun umrumda değil, birine kes sesini diyemezsin." şeklinde cevap verdi. Bunun ardından Ninja, gencin üstünde daha da gitmeye başladı ve bağırarak "Sana sesini kesmeni ve bu oyunu oynamanı bırakmanı söylesem nasıl olur, çünkü leşsin tamam mı?" ifadelerini kullandı.

Genç, Ninja'ya 17 yaşında olduğunu söylese de Ninja, onun 12 yaşında olsa bile umurunda olmayacağını belirtti. Ardından "Her oyun çok kötü oynayıp hâlâ nasıl Radiant olabiliyorsun? Dereceli maçlarını umursamayarak 'cool' olduğunu düşünüyorsun sanırım." dedi.

Gencin Ninja'ya cevabı dereceliyi sadece eğlence için oynadığı ve umursamadığı oldu. Ninja, "Profesyonel takımın ne durumda? Sıralamayı, dereceliyi ve rekabeti umursamıyorsun peki neyi umursuyorsun? Herhangi bir şeyi ciddiye alıyor musun? Seni tekrar, tekrar ve tekrar eziyorlar! Leş gibi oynuyorsun! Çok kötüsün!" sözlerini kullandı ve tartışma sonlandı.