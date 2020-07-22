Daha çok oyun, sohbet ve espor yayınlarıyla bilinen Twitch, geleneksel sporlardan içerikler yayınlayacağı bir kanal açtı. TwitchSports adlı kanalda NBA'den futbol takımlarına kadar geniş bir yelpazede içerikler yayınlanacak.

Dünyanın en büyük oyun odaklı canlı yayın platformu olan Twitch, esporun yanı sıra geleneksel sporların takipçilerini de platformda toplamayı planlıyor gibi görünüyor. TwitchSports adında yeni bir kanal yayınlayan Twitch, sporseverlerin bu kanal üzerinden takip ettikleri takımlar, organizasyonlar ve sporcular ile etkileşimde kalmaya devam edebileceklerini belirtiyor.

Söz konusu kanalda NBA, UFC ve NHL içeriklerinin yanı sıra Los Angeles Chargers’tan Austin Ekeler ve WWE güreşçileri Rusev, Paige ve Cesaro’dan da içerikler yer alacak. Ayrıca takipçiler, yayın programı üzerinden o hafta kimlerin yayınları olacağını takip edebilecekler. Ayrıca Amerikan sporlarına ilgili olmayanlar için Real Madrid, Arsenal, Juventus ve Paris Saint-Germain de kanalda özel ve etkileşimli içeriklerle yer alacaklar.

An itibarıyla canlı yayında olan TwitchSports kanalı böyle görünüyor

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz TwitchSports kanalındaki mevcut programa baktığımızda bugün içinde Major League Soccer’ın yıldızlarından Jimmy Conrad, NBA, Arsenal ve UFC’den içeriklerin yer alacağını görebiliyoruz. 2 saatlik özel içeriklerden oluşacak bu yayınların yanı sıra gelecekte sporseverlerin takımlar ya da oyuncularla daha yakından etkileşim kurabilecekleri AMA (soru-cevap) etkinlikleri düzenlenmesi de bekleniyor.