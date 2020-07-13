TwistedBear adlı Twitch yayıncısı, son yayınında Call of Duty: Modern Warfare oynarken kullandığı hileyi kapatmayı unutunca banlandı. Twitch, yayıncının hile kullandığı anlara ait videonun viral olmasıyla yayıncının kanalına acımadı.

Rekabetçi oyunlar başta olmak üzere herhangi bir oyunda hile yazılımları kullanmak, ‘kolsuz’ lakaplı oyuncuların kendilerini topluluğa kabul ettirebilmek için başvurdukları bir numaralı yöntemdir. Bununla birlikte eğer bir canlı yayın gerçekleştirecekseniz, en azından kullandığınız hilenin ekranda gözükmediğinden emin olmalısınız(!)

Popüler Twitch yayıncılarından TwistedBear, kendini olduğundan daha iyi göstermek için hile kullanan kişilerden. Ancak TwistedBear, Call of Duty: Modern Warfare oynadığı son yayınında kullandığı hile yazılımını yayın programından gizlemeyi unuttu ve bu hata, TwistedBear’ın kanalına kalıcı olarak veda etmesiyle sonuçlandı.

Aşağıdaki videoda sizlerin de görebileceği gibi TwistedBear, Call of Duty: Modern Warfare’da hem kendi takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin nerede olduğunu duvar arkasındayken dahi gösteren bir hile kullanıyor ve bu sayede rakiplerine karşı çok ciddi bir avantaj elde ediyor.

TwistedBear’ın bu hatası, tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede viral hale geldi ve olayın videosu Reddit, YouTube, Twitter gibi platformlarda binlerce kişi tarafından izlendi. Hal böyle olunca TwistedBear, Twitch’in de radarına takıldı ve yayıncının kanalı, olaydan birkaç saat sonra kalıcı olarak erişime kapatıldı.

Aslına bakacak olursanız TwistedBear’ın yayında hile kullanırken yakalanması ilginç bir olay olsa da Call of Duty: Modern Warfare’de çok fazla hile bulunduğu gerçeği uzun zamandır konuşuluyor. Oyunun geliştiricisi Activision, hilelere karşı proaktif bir tutum sergilemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtse de pek de başarılı olduklarını söyleyemeyiz.

TwistedBear'ın hile yaparken yakalandığı anlar