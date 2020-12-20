Amazon'un sahibi olduğu Twitch, platformundaki ırkçı söylemlerle ilgili aldığı yeni önlemleri açıkladı. Buna göre sitede Konfederasyon Bayrağı ve siyah surat kullanmak engellenme sebebi olacak.

Popüler yayın platformu Twitch, hakaret söylemleri politikasında değişikliğe gitti. 22 Ocak tarihiden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu politikanın ana odak noktası cinsel tacizler olsa da ırkçı iftiralar ve açıklamaları da kapsayacak.

Twitch resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngilizcede siyahileri aşağılama ve hakaret olarak kullanılan, "N-word" olarak geçen kelimeye karşı müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca bu kelimenin farklı telaffuzları için de durumun aynı olduğu belirtildi. Bu kuralın Twitch'teki sohbet kısmı için de geçerli olduğu ve bu kişilerin de otomatik olarak engelleneceği belirtildi.

Twitch'in sözlü taciz önlemleri

Platform, N kelimesi ile ilgili kararından önce de genellikle karşı cinsten beklediğini alabilmek için her türlü hareketi yapacak kişilere söylenen "simp" kelimesinin kullanımını da yasaklamıştı. Platform tarafından alınan bu karar, kullanıcılar arasında da çeşitli tartışmalara yol açmıştı.

Bazı kullanıcılar, bu kelimenin olumsuz yan anlamının artık kaybolduğunu ve artık sadece şaka olarak kullanıldığını iddia etti ancak Twitch, kullanıcılarından gelen bu yorumlara pek de kulak asmadı.

Twitch'in ırkçı söylemler konusunda önlem aldığı tek şey N kelimesini yasaklamak olmadı. Buna benzer şekilde diğer ırkçı söylemleri kullananların da engelleneceği dile getirildi. Ayrıca ABD'de ırkçılıkla birleşmiş olan Konfederasyon Bayrağı'nın ve siyah surat kullanımının da engellenme sebebi olduğu belirtildi.

Twitch'in getirdiği yeni kurallar, 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Platform, yeni politikalarını daha net bir şekilde aktarmak ve gelen soruları cevaplamak için 20 Ocak tarihinde "Creator Camp" düzenleyecek.