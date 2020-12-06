Ünlü yayın platformu Twitch, dün gece saatlerinde yayın etiketlerinde bir değişiklik yaptı. Normalde "Blind Playthrough (Kör oynama)" olan etiket, eleştiriler ve şikayetler nedeniyle platformdan tamamen kaldırdı.

Genelde oyun yayınlarının yapıldığı Twitch platformunda müzik çalma, sohbet, dans gibi birçok tema bulunuyor ve kullanıcılar kurallar çerçevesinde diledikleri gibi yayın yapabiliyor. Bir yayına izleyici çekmek veya izleyiciyi yayın hakkında bilgilendirmek için yayıncılar başlık, oyun, yayın türü ve yayın etiketi gibi birçok değişiklik yapabiliyor.

Bu yayın etiketleri arasında blind playthrough, yani Türkçe'ye kör oynama olarak çevrilebilecek bir etiket de bulunuyordu. Bu etiket aslında bir oyunu ilk kez oynayacak veya oyunla ilgili büyük bir spoiler vermeyecek olan yayıncılar tarafından yayın etiketi olarak kullanılıyordu. Aslında kötü bir anlama sahip olmayan bu etiket, bazı kişiler tarafından oldukça tepki aldı ve Twitch, eleştirileri ve şikayetleri dikkate alarak etiketi kaldırdı.

Bazı kişiler kararı doğru buldu, bazı kişiler ise gereksiz bir değişiklik olduğunu belirtti:

Neredeyse her değişiklikte olduğu gibi Twitch'in bu değişikliğinde de insanlar iki tarafa bölündü. Bir taraf, bu değişikliğin mantıklı ve gerekli olduğunu savunurken, diğer taraf ise bu değişikliğin aslında gerekli olmadığını belirtti. Twitch'in yaptığı değişikliği gerekli bulan kişiler, "blind playthrough" etiketinin ilk kelimesinin görme engelli insanlara karşı saygısızlık olduğunu belirterek kaldırılmasının doğru olduğunu belirtti.

Öteki taraf ise bu etikette hiçbir şekilde ofansif bir anlam olmadığını ve kimseye karşı herhangi bir saygısızlık yapılmadığını belirtti. Yapılan bu değişikliğin gereksiz olduğunu ve Twitch üzerinde daha büyük problemlerin var olduğunu belirten bu taraf, son zamanlarda Twitch üzerinde patlak veren DMCA olayıyla ilgili platformun eleştiri ve şikâyet yağmuruna tutulması gerektiğini belirtti.