DMCA, Fan Yapımı GTA 3 ve Vice City’i Kaldıracak

Geçtiğimiz yıl tersine mühendislik yöntemiyle GTA 3 ve GTA Vice City’i açık kaynak kodlu hale dönüştüren iki yazılımcının projesi DMCA ile kaldırıldı.

GTA oyuncularının en büyük hayali açık kaynak kodlu bir GTA deneyimi yaşamak. İstenilen tüm güncellemeler ve geliştirmelerin sonsuz şekilde yapılacağı bir GTA 3 ve GTA Vice City deneyimi yaşadığınızı düşünsenize?

GitHub üzerinden açık kaynak kodlarının yayınlandığı Re3 (tersine mühendislik GTA 3) ve reVC (tersine mühendislik Vice City) projeleriyle orijinal oyunlara birçok iyileştirme eklenmişti. Eurogamer bu proje hakkında haber yayınladıktan sonra Rockstar Games, DMCA talebinde bulunarak içeriğin yayından kaldırılmasını sağladı.

Re3 ve reVC oldukça seviliyordu

Oyun içinde güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmasını sağlayan re3 ve reVC içinde Liberty City haritası bile barındırabiliyordu. Geniş ekran desteği, geliştirilmiş görseller ve birçok yenilik yapılan bu sürümü aslında Rockstar Games’ten bekleyen oyuncuları oldukça üzülmüş olmalı.

Aap ekibi oyun kodunun modlama için yıllardır kullanıldığını belirtiyor. 2016 yılında GTA 3 için tersine mühendislik geliştirmelerine başlayan ekibin 2018 yılında tamamladıkları düşünülecek olursa aslında Rockstar Games’in Aap’i bünyesine katması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Türkiye’de bile özellikle Şahin’li GTA Vice City modlarının ne kadar popüler olduğunu düşünecek olursanız artık modlama için açık kaynak kodlarını bulmak oldukça zor olacak gibi görünüyor. GTA Liberty City versiyonunu PC ortamında modlanmış şekilde GTA Vice City üzerinde oynamak oldukça çekici bir fikir gibi görünüyor.