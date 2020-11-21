Twitch Nasıl Kuruldu, Bugünlere Nasıl Geldi?

Oyun yayın platformu denilince akla gelen ilk isim olan Twitch, bugün neredeyse günlük 90 milyon izleyiciye sahip. Başlarda küçük bir girişim olan ancak daha sonra büyüyüp Amazon'a satılan Twitch'in başarı hikayesine daha yakından bakmak istedik.

Oyun endüstrisinde büyük bir yere sahip olan Twitch, bugün milyonlarca yayıncıya hem oyun hem müzik konusunda ev sahipliği yapıyor. Site, oyuncuların bir yandan oyun oynarken bir yandan da izleyicilerle etkileşim halinde olmasına olanak sağlıyor ve bu sayede kullanıcıların samimi ve duygusal bir bağa sahip olmasına yol açıyor.

2011 yılında tasarlanan site, 2020 yılında günlük 15 milyon aktif ziyaretçiye ulaştı ve sitenin aktif yayıncı sayısı neredeyse 8 milyon civarında. Twitch, sahip olduğu başarıyı elbette bir anda elde etmedi. Peki Twitch’in kısa bir sürede nasıl bu kadar başarılı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Twitch’in kuruluş hikayesiyle birlikte siteyi başarılı bir platform yapan özelliklerini detaylarıyla birlikte inceledik. Keyifli okumalar dileriz.

Twitch’in altyapısını Justin.tv oluşturdu

Justin Kan, yani Twitch’in kurucusu, 2005 yılında Yale Üniversitesi’nde Psikoloji ve Fizik okuduğu sıralarda Emmet Shear ile birlikte Justin.tv adlı bir girişimle Twitch’in ilk temellerini atmış oldu. Justin’in o dönemlerde Kiko Software adlı bir şirketi vardı ve bu şirkette tıpkı Google Takvim gibi görev yapan bir yazılım geliştirdiler.

Kiko takvim, çok fazla ilgi görmedi ve şirketin aklına yazılımı eBay üzerinden satmak geldi. Kiko Takvim açık artırmaya girdi ve tam 258.100 dolara satıldı. Kiko Takvim ortadan kalkınca Justin Kan ve arkadaşı Emmett Shear, Justin.tv üzerine daha fazla yoğunlaşmaya başladı ve Justin, bu sitenin amacının tıpkı Big Brother gibi günlük yaşantıları canlı olarak aktarılması olduğunu belirtti.

Justin.tv beklenen beğeniyi almadı

Sitenin konsepti her ne kadar farklı olsa da insanların kafası Justin.tv konusunda biraz karışıktı. İnsanlar, canlı reality show konseptini pek sevmediler ama bunun yerine kendi canlı video akışlarını oluşturmak istediklerini belirttiler.

Justin Kan da bir yandan Swatting, yani asılsız ihbar üzerine yayıncıların evini polisler üzerine bastıran sözde şakacılarla uğraşıyordu ve 2007 yılında ilk polis baskınını da kendi evinde yemiş oldu.

Justin.tv, kullanıcıların çevrimiçi yayın yapmasına olanak sağladı ve 2011 yılında bu site yapılan yayınların türüne göre kategorilere ayrıldı. Bu kategorilerden birisi de oyuncular için açılan ve Justin.tv’nin yan ürünü olan Twitch.tv oldu.

Twitch, gün geçtikçe güçlenmeye başladı

Oyun videoları konusunda yayına geçen Twitch, bir anda yoğun ilgi görmeye başladı başlamasına ancak o zamanlar evden yayın yapmak şimdiki kadar kolay değildi. Mikrofon, kamera ve bazı yazılımlara ihtiyaç duyan yayıncılar genellikle teknik aksaklıklarla karşılaşıyordu ve bu yüzden de Twitch’in işe ilk aldığı kişiler, yayıncılara yardım eden oyun yayıncısı uzmanlarıydı.

Teknolojik eksiklikler Twitch’in büyümesini engelleyemedi ve Twitch, Wall Street’te yayınlanan bir habere göre Amerika sınırları içerisinde Apple, Netflix ve Google’dan sonra internet trafiğini en çok kullanan sitelerden birisi oldu.

Yayıncıların ve izleyicilerin etkileşim kurmasına yardımcı oldu

Twitch’te bulunan aktif chat özelliği, yayıncıların ve izleyicilerin eş zamanlı olarak birbirleriyle iletişim halinde olmasına olanak sağladı. Bu konuşmalar bazen oyun hakkında önemli bir detayla alakalı ya da oyuncunun kendi hayatıyla ilgili olabiliyordu ve her iki tarafın da sosyalleşmesinde büyük bir rol oynadı.

Old Spice adlı bir kozmetik markası, Wieden & Kennedy şirketiyle birlikte “Old Spice Nature Adventure” adını verdikleri bir ürünün reklam kampanyası için Twitch’in aktif chat özelliğinden yararlandı. Bu reklamda oynayan kişi, ormanda 3 gün boyunca izleyicilerin chat üzerinden söylediği her şeyi yapmakla yükümlüydü.

Bu reklam kampanyasında yüzlerce izleyici, ormandaki kişiye “antilopa masaj yap, o garip meyvenin tadına bak” gibi çeşitli komutlar vererek ortaya bir eğlenceli bir macera çıkardı. Old Spice ise başarılı reklam hayalini bu kampanyayla birlikte gerçekleştirmiş oldu.

Amazon’a satıldıktan sonra yayıncı ve izleyici sayısı bir hayli arttı

2014 yılında Twitch’in yaklaşık 45 milyon ziyaretçisi bulunuyordu. Amazon, aynı sene Twitch’i satın almaya karar verdi ve bir yıldan kısa bir süre içerisinde bu ziyaretçi sayısını ikiye katlamayı başardı. 2015 yılında Twitch, izleyicilerin günlük 106 dakika boyunca vakit harcadığı bir siteye dönüştü. Bu süre 2020 yılında ise 95 dakikaya düştü.

Oyunları canlı izleyebilmek izleyicilerde güven oluşturdu

Bildiğiniz gibi Twitch, canlı yayın platformu. Yayınlanan her içeriğin canlı olması, izleyicide gerçekten de büyük bir güven oluşturdu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de ortada bir produksiyon olmaması ve yayıncıların istese de istemese de her şeyi olduğu gibi karşı tarafa aktarmasıydı.

Twitch veri bilimcisi Danny Hernandez, yazmış olduğu bir makalede “bir oyunun en gerçekçi önizlemesini yansıtan yer Twitch’tir, çünkü siz yeni çıkan bir oyunun yayınını izlerken, kendinizi bir anda yayıncının koltuğunda bulursunuz ve oyunu onun gözünden deneyimlemeye başlarsınız. Bu sayede de her şeyi dürüst bir şekilde tecrübe eder ve oyunu satın alıp almayacağınıza karar verirsiniz” sözleriyle Twitch'in güvenilir bir platform olduğunu belirtiyor.

Yayıncı Sean Plott, Twitch’in başarısını bir topluluk oluşturmasına borçlu olduğunu söyledi

E-spor oyuncusu ve yayıncı Sean Plott, Business Insider adlı bir dergiye verdiği röportajda Twitch’in temelde topluluk oluşturan bir teknoloji sitesi olduğunu ve sitenin hem oyuncular hem de izleyiciler için bir sosyal medya platformu olarak görüldüğünü belirtti.

“Twitch devasa bir şovdan ya da ünlü kişilerden oluştuğu için popüler değil. Aslında Twitch’te sadece yayıncıları ve oyun oynayışlarını görmüyorsunuz, aynı zamanda hayat hakkında dertleşebiliyor ve arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Bu sayede de sitede bulunan tüm kullanıcılar daha rahat bir şekilde sosyalleşebiliyor.”

Sadece oyunculara değil, müzikle ilgilenenlere de bir yuva oldu

Twitch, 2014 yılında siteye müzik kategorisini de ekleyerek, müzikle ilgilenen yayıncıların canlı konser vermesine olanak sağladı. Henüz yeni girdiği sektörde başarı elde etmek isteyen site, Steve Aoki’nin Dim Mak, Skrillex’in kurduğu OWSLA gibi başarılı plak şirketleriyle ortaklık kurmaya başladı.

Bu girişim, hem sesini bir şekilde duyurmak isteyen müzisyenlere hem de sevdiği şarkıcıları canlı yayında dinlemek isteyen izleyicilere büyük kolaylıklar sundu. İnsanlar belirli bir yayında toplandıkları zaman bir yandan canlı müzik dinleyip bir yandan da sevdikleri müzisyenler ve müzik türleri hakkında rahat bir ortamda konuşabilmeye başladı.

Twitch, e-spor turnuvalarının popülerleşmesinde önemli bir rol oynadı

Eskiden e-spor turnuvaları şimdi olduğu gibi dünyanın dört bir yanından insanlara ulaşmakta başarısız kalıyordu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi e-spor algısının günümüzde olduğu gibi çok yaygın olmamasıydı. Twitch, bu algının değişmesine bir hayli katkı sağladı ve turnuvalara ev sahipliği yapmaya başladı.

Twitch, turnuvalar için yayıncıların, geliştiricilerin ve markaların bir araya getirilmesinde büyük bir rol oynadı. Tüm bu kişiler aynı platformda toplanarak ortaya gerçekten de büyük bir iş çıkarmaya başladı.

Blizzard, Riot ve Ubisoft gibi büyük oyun yapımcıları, turnuvaların ardında yatan potansiyel etkiyi gördükten sonra ödülü milyonlarca dolara ulaşan turnuvalar düzenlemeye karar verdi ve hatta bu turnuvalar için özel stüdyolar tasarlandı. Bu turnuvalara dünyanın dört bir yanından başarılı oyuncular katılım gösterdi. Büyük sponsorlar bu turnuvada başarı elde edebilecek oyunculara sponsor olmaya başladı ve aslında Twitch bir nevi bu oyuncuların gelişmesine yardım etmiş oldu.