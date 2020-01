GTA 6'nın Fiyatını ve Hangi Yıl Çıkacağını Açıklandı

GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avusturya merkezli bir internet sitesi, GTA 6'yı resmen listeledi. Listelemenin neye dayanarak yapıldığı bilinmiyor ancak internet sitesinin geçmişi ve ortaya atılan iddialar düşünüldüğünde, oyunla tanışmamız uzun sürmeyecekmiş gibi görünüyor.

Yılan hikayesine dönen Grand Theft Auto 6 (GTA) konusu, oyunseverlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Milyonlarca oyunsever, Rockstar Games'in geçtiğimiz yıl bir açıklama yapacağını ve Grand Theft Auto 6'yı duyuracağını bekliyordu. Çünkü GTA 5 piyasaya sürüleli 6 yıl olmuştu ve Rockstar Games, popüler oyunlarını genelde 5 ila 6 yıl arasında değişen periyotlarda yeniliyordu. Ancak bu durum ne yazık ki gerçek olmadı.

Rockstar Games, geçtiğimiz yıl boyunca GTA 6 ile ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Ancak özellikle geçtiğimiz son 6-7 aylık süreçte, ortaya onlarca iddia atıldı. Ayrıca zaman zaman Rockstar Games de kafa karıştıran hamleler yaptı. Ancak GTA 6 hala büyük gizemlere sahip olan ve henüz onaylanmamış bir oyun olarak resmen duyurulacağı günü bekliyor.

Şimdiyse GTA 6 ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Avusturya merkezli bir perakende oyun satış sitesi olan "Gameware", Grand Theft Auto 6'yı resmen listeledi. Bu listelemenin neye dayandığını bilmek çok da mümkün değil ancak Gameware'ın listelemesi, GTA 6'nın çıkmak üzere olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü listelemede, oyunun 2020 yılında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

2020 yılının başında olduğumuzun farkındayız. Dolayısıyla "GTA 6'nın çıkmak üzere olduğunu nereden çıkardınız." diyor olabilirsiniz. Şöyle ki; Gameware, GTA 6 listelemesinde oyunun PlayStation 4, PC ve Xbox One ile uyumlu olduğu ifade ediliyor. Ancak 2020 yılının sonunda PlayStation 5 ve Xbox Series X duyurulacak. Yani Rockstar Games, eğer GTA 6'yı piyasaya sürecekse bunu şu sıralar yapmalı. Çünkü PlayStation 4 için geliştirilen bir oyunun PlayStation 5'te oynanmama ihtimali hala var.

GTA 6'nın fiyat ve çıkış yılını gösteren ürün listesi

Yukarıda görmekte olduğunuz listenin ilginç tarafı, GTA 6'nın "D1 Edition" isimli bir sürümünü gösteriyor olması. Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor, ancak Gameware'dan kaynaklı bir hata, ortaya böyle bir listeleme çıkartmış olabilir. Ancak Gameware, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Gameware listelemesi, oyunun fiyatını da ortaya koyuyor. Öyle ki; eğer bu listeleme gerçeği yansıtıyorsa, GTA 6'nın PC sürümü için 59.99 euro (yaklaşık 400 TL), PlayStation 4 ve Xbox One sürümü içinse 69.99 euro (yaklaşık 460 TL) ödeme yapmak durumunda kalacağız. Ancak hangi sürüm için bu fiyatın ödeneceği şu an için tam anlamıyla anlaşılamıyor.

Gameware, geçtiğimiz dönemlerde henüz duyurulmamasına rağmen Need for Speed ​​Heat ve Devil May Cry 5 gibi oyunları gün yüzüne çıkartmasıyla popülarite kazanmış olan bir internet sitesi. Dolayısıyla bu internet sitesi tarafından yapılan bir paylaşımı yok görmek, çok da mümkün değil. Bakalım Gameware, GTA 6 ile ilgili yaptığı paylaşımla bir kez daha haklı çıkabilecek mi.