Twitch’in en büyük yayıncısı Ninja’yı geçtiğimiz yaz aylarında transfer eden Microsoft’un sahibi olduğu Mixer, bünyesine yeni isimleri katmaya devam ediyor. Oyun yayın platformu bu kez de Fortnite yayıncısı Ewok’u bünyesine kattı.

Microsoft, Twitch’le ve platformun sahibi olan Amazon’la rekabet etmek için kendi oyun yayın platformu Mixer’i kullanıma sundu. Ancak rekabet konusunda bir türlü elini güçlendiremedi. Şirket, rakibiyle benzer özellikleri kullanıcılarına sunsa da Twitch’in kullanıcı tabanı her zaman daha geniş kalmayı başardı. Microsoft’un yeni taktiği ise popüler Twitch yayıncılarını Mixer’e özel yayın yapmaları için transfer etmeleri oldu.

Geçtiğimiz aylarda Twitch’in en çok izlenen yayıncısı olan Ninja’yı sadece Mixer’e özel yayın yapması için transfer eden Microsoft’un yeni hamlesi Ewok’u kapmak oldu. 14 yaşındaki Fortnite yayıncısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Microsoft’a katıldığını duyurdu. Ewok’un Mixer sayfası saatler içerisinde 10 bin takipçiye ulaşmayı başardı ki bu da Microsoft’un bu sefer doğru yolda olduğunu gösteriyor olabilir.

Mixer’e geçiş

Microsoft ve Ninja, Ağustos ayında yaptıkları duyuruda işbirliğine gittiklerini açıklamışlardı. Hemen ardından Microsoft’un Ninja’yı kendi saflarına çekmek için milyonlarca hatta on milyonlarca dolar harcadığıyla ilgili söylentiler yayılmıştı. Ağustos ayındaki bu hamleden sonra gizemli kalan şey ise bu transferin etkisinin ne olduğuydu.

Twitch’in en popüler yayıncısının ezeli rakibe gitmesi sonrası Shroud ve KingGothalion da Mixer’e geçen yayıncılar arasındaki yerini aldı. Ancak bu iki yayıncının Mixer’e geçişinde Microsoft’un bu yayıncılara para mı ödediği yoksa bu yayıncıların Ninja’dan etkilenerek mi geçtiği belirsiz kaldı.

Microsoft’un Ninja transferinde umduğu şey, diğer yayıncıların da ikna olarak Twitch’i terk etmesiydi. Ancak Ninja’nın gelişi Mixer’de beklenen etkiyi uyandırmadıysa Microsoft’un diğer iki yayıncı için de para ödemiş olması ihtimaller arasında bulunuyor.

Doğru yatırım

Ninja’nın Mixer’e geçişi sonrası Business Insider’a konuşan Nielsen yöneticisi Joost van Dreunen, “Harcanan para ve Tyler Blevins (Ninja) gibi birisinin etkileyebileceği seyirci sayısı oldukça orantısız. ‘Microsoft 10 ya da 20 milyon’ ödedi diyebilmemizin kesin bir yolu yok. Her ikisi de olabilir” demişti.

Microsoft’un transfer için ödediği parayla, büyük yayıncılardan kazanabileceği para arasında çok büyük fark olduğuna inanan van Dreunen, Microsoft’un çok daha büyük paralar kazanabileceğini şöyle ifade etmişti: “Böyle birisinin yaratacağı değer milyarlar olmasa da yüz milyonlarca dolar.”