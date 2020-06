Twitch, geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu 'Twitch Studio' isimli uygulamanın artık Mac bilgisayarlarda da kullanılabileceğini duyurdu. Henüz beta kapsamda olan uygulama, yayıncıların işlerini bir hayli kolaylaştırıyor ve tek bir ekranda pek çok detayın kontrol edilmesini sağlıyor.

Video oyun sektörünün gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte canlı yayın platformları büyük bir önem kazandı. Bilgisayarları kaldırmadığı ya da oyun konsolları olmadığı için canlı yayın platformlarına akın eden oyunseverler, bu platformlar sayesinde oynayamadıkları oyunları izleme imkanı kazanıyorlar. Bu sektördeki en popüler platform ise şu an için Twitch.

Twitch'te yayın yapmak için bazı üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda fazlasıyla kullanışlı yazılımlar zaten mevcut ancak Twitch yönetimi, yayın yapmak isteyen oyuncuların işlerini kolaylaştırabilmek için geçtiğimiz yılın sonlarında "Twitch Studio" isimli uygulamasını duyurmuştu. O dönemler sadece Windows'ta kullanılabilen yazılım, şimdi Mac bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Twitch Studio yazılımı, yayın yapmak isteyen oyuncuların işlerini hayli kolaylaştırıyor. Bu uygulamayı tercih eden yayıncılar; sohbetlerini, abone bildirimlerini, yayınlarını ve etkinlik akışlarını kolaylıkla takip edebiliyorlar. Artık Mac bilgisayarlarda da kullanılabilen Twitch Studio'nun Windows ile Mac sürümlerinin birebir aynı olmadığını da ifade etmek gerekiyor.

Twitch yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda Windows'ta olan her özelliğin Mac'te olmadığına vurgu yapıldı. Bu nedenle de uygulama sürümlerinin aynı olmadığını ifade eden yetkililer, her şeye rağmen Mac'in sunduğu tüm özellikler kapsamında bir uygulama geliştirdiklerini söylüyorlar. Twitch yetkililerine göre uygulamanın Mac sürümünde bazı özellikler farklı olsa da yayıncılar, her iki platformda da aynı yayın deneyimini yaşayabilecekler. Twitch Studio'yu indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.