Fortnite Sezon Sonu Etkinliği, Twitch'te Rekor Kırdı

Fortnite 2. Sezonu sona erdiren 'Cihaz' etkinliği, oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch'te rekor izleyici sayısına ulaştı. Milyonlara ulaşan oyun sever, Fortnite'ın en yeni sezon sonu etkinliği için Twitch'te bir araya geldi.

Fortnite her yeni sezonda olduğu gibi bu sezon sonunda da rekor kıran yeni bir etkinlikle oyuncuların karşısına çıktı. Popüler battle royale oyununda 2. sezonunun sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen Cihaz etkinliği, Twitch'te en yüksek eş zamanlı izleyici rekoru kırdı.

Epic Games, ABD'de gerçekleşen ırkçılık karşıtı gösterilere desteğini açıklayarak sezon sonu için planlanan canlı Cihaz etkinliğini ve 3. Sezon başlangıcını ertelemişti. Ertelenen Cihaz etkinliği dün gerçekleşti ve Twitch'te izleyicilerden büyük ilgi gördü. Fortnite 2. Bölüm 3. Sezon ise 17 Haziran Çarşamba günü (yarın) başlayacak.

Fortnite, Twitch'te kırılması zor bir rekora imza attı

Twitch'te canlı olarak yayınlanan Cihaz etkinliği 2,3 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaştı. Oyuncular, haritanın sularla çevrilişine ve yeni sezonda gelecek yeniliklerin bir önizlemesine tanık olmak için etkinliğe katıldı. Fortnite rekorlara alışık bir oyun ancak milyonlarca oyuncuyu bir araya getirebilmesi, battle royale kralı dünyasındaki popülaritesini bir kez daha kanıtlıyor.

Rekor, Fortnite'tan önce geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası etkinliğinde aynı anda 1.7 milyon izleyiciyi bir araya getiren League of Legends'ın elinde bulunuyordu. League of Legends ise rekoru Fortnite 2. Bölüm'ün başlangıcını gösteren geçtiğimiz yılın Kara Delik etkinliğinden devralmıştı.

Fortnite'ın Cihaz etkinliği, sunucuları 1 dakika içinde doldurdu

Yeni Cihaz etkinliği rekor sayılara ulaşırken, Fortnite sunucularındaki oyuncu sayısında da büyük artış görüldü. Oyun içi etkinliğe katılmaya çalışan birçok oyuncu, sunucuları çok kısa bir süre içinde doldurdu. Epic Games, oyunun sadece 1 dakika içinde maksimum kapasiteye ulaştığını ve yoğunluk nedeniyle oyuncuların sıraya alınmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Birçok oyuncu bağlantı sorunları yaşamasına rağmen etkinlik, Fortnite'ın 3. sezonunda neler olacağını büyük bir kitleye canlı olarak göstererek büyük bir başarı yakaladı. Böylesine etkileyici bir rekor, daha uzunca bir süre kırılamayacak gibi görünüyor. Belki oyunun gelecek etkinliklerinde.

Fortnite'ın sezon sonu Cihaz etkinliği: