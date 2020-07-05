Twitch ile ortaklık kuran video oyun geliştiricisi Bungie, Destiny 2 yayıncılarının kanalına abonelik hediye edenlere ücretsiz oyun içi ögeler veriyor. Pek çok oyuncunun dikkatini çeken bu promosyon, platformdaki Destiny 2 yayıncılarının rekor abone sayılarına ulaşmasını sağladı.

Bungie tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Destiny 2, geçtiğimiz dönemlerde oynaması tamamen ücretsiz olmuştu. Bu hamleden sonra oyuncu sayısı bir hayli artan oyun, son dönemlerde Bungie’nin Twitch ile yaptığı bir anlaşmayla yeniden popüler hâle geldi.

Yapılan ortaklık kapsamında geliştirici Bungie, Twitch’te Destiny 2 yayıncılarının kanalına abonelik hediye eden tüm oyunculara ücretsiz oyun içi ögeler veriyor. Oyuncuların, ücretsiz oyun içi ögeler kazanması için önce Twitch hesabı ile Destiny 2 hesabını bağlaması, daha sonrasındaysa Destiny 2 uzantısını destekleyen herhangi bir yayıncının kanalına 2 abonelik hediye etmesi gerekiyor.

Destiny 2 yayını yapan yayıncılar, abone rekoru kırmaya başladı:

Destiny 2 ile Twitch arasında yapılan ortaklıktan en kârlı çıkan taraf, tahmin edebileceğiniz üzere yayıncılar oldu. Öyle ki Destiny 2 yayınları yapan Twitch kanalı Gladd, 42 saat süren Twitch yayınında toplam 40.087 aboneye ulaştığını söyledi. Üstelik bu abonelerin 28.137’si yalnızca tek bir yayında, her beş dakikada içinde yeni bir abone geldiğinde süre sayacının sıfırlandığı ‘sub train’ şeklinde geldi.

Twitch’te ‘Kademe 1 Abonelik’ için kullanıcıların 4,99 dolar ödemesi gerekiyor. Twitch payı çıkarıldığında, basit bir matematikle yayıncının bir yayında en az 100 bin dolar kazandığını söylemek mümkün. Benzer şekilde PvP oyunlarına odaklanan bir başka Twitch yayıncısı Mtashed, Destiny 2 oynadığı üç günde abone sayısının 1.700’den 11.335’e yükseldiğini söylüyor.

Twitch ile yapılan ortaklık sayesinde oyuncular ücretsiz oyun içi ögelere sahip oluyor, yayıncılar abone sayılarını artırıyor, Twitch daha fazla gelir elde ediyor, Bungie ise Destiny 2’nin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor. Bu etkinliğin ne kadar süre devam edeceği bilinmiyor ancak tüm tarafların bu ortaklıktan memnun olduğu aşikâr.