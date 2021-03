Bir Twitch Yayıncısı, CoD Oynarken Üst Üste İki Kez Ban Yedi

Activision, Twitch'te canlı yayın yapan bir oyuncuyu Call of Duty: Black Ops Cold War'dan banladı. Bunun üzerine Call of Duty: Warzone oynamaya başlayan oyuncu, birinci banın üzerine ikinci kez banlandı. Twitch kullanıcıları, oyuncuların yayın sırasında banlanmasına alışık olsalar da üst üste iki banlama, pek de görüldük bir şey değildi.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, haberlerimize daha çok çeşitli hile konularıyla dahil oluyor. Bu bağlamda şirketin son yıllarda piyasaya sürdüğü Call of Duty oyunlarındaki hile problemleri, şirket tarafından ele alınıyor olsa da bir türlü çözüm bulunamıyor. Zaman zamansa kimi yayıncılar, Call of Duty oynadıkları sırada banlanıyorlar. Bu haberimizde de sizlere, canlı yayın yaparken banlanan "KD1PP" isimli bir oyuncudan bahsedeceğiz.

Twitch kullanıcıları, takip ettikleri oyuncuların hile nedeniyle banlanmalarına alışıklar. Ancak daha önce belki de hiçbir oyuncu, KD1PP'nin yaşadığını yaşamamıştı. Çünkü bu oyuncu, Call of Duty: Black Ops Cold War ile Call of Duty: Warzone'un her ikisinden birden yasaklandı. Üstelik tüm bunlar, birkaç saat içerisinde oldu.

KD1PP, suçlamaları elbette reddetti

Twitch yayıncısı, her zaman olduğu gibi Call of Duty: Black Ops Cold War oynarken bir anda ekran kararma sorunu yaşadı. Bunu önce anlamlandıramayan oyuncu, saniyeler içerisinde karşısına çıkan ban mesajı ile ufak bir şaşkınlık yaşadı. O anlarda sükunetini korumuş olsa da yüzündeki ifade kolay kolay unutulamayacak oyuncu, banın ardından geçtiği Call of Duty: Warzone'da da aynı durumu yaşadı.

KD1PP'nin yaptığı açıklamalara göre bu durum, haksız bir yasaklamadan başka bir şey değil. Kendisinin PlayStation 5 kullandığını söyleyen oyuncu, hile kullanma gibi bir durumunun olmadığını beyan ediyor. Ancak görünen o ki Activision, pek de KD1PP gibi düşünmüyor.

Oyuncunun Call of Duty: Warzone'dan banlandığı anlar böyle görüntülendi

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War'da yaşanan olaylar ise şu şekilde

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz