Valorant, Beşiktaş Esports Oyuncusunu 1 Yıllığına Banladı

Beşiktaş Esports takımı oyuncularından Yasin Gök (Nisay) Valorant'tan 12 aylığına banlandı. Banlanma nedeni olarak hile kullanımı gösterilirken, Nisay bu suçlamaları reddetti. Riot Games'in bu banlamayla ilgili hiçbir delil sunamadığı ifade ediliyor.

Riot Games'in geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Valorant isimli oyun, kısa bir süre içerisinde büyük ilgi gördü. Oyuncular, Valorant'a gösterdikleri ilgi ile bu oyunun e-sporun bir parçası olmasını sağladılar. Bu bağlamda hem Türkiye hem de diğer ülkelerde bulunan e-spor takımları, Valorant'ta düzenlenen turnuvalara katılmak için can atıyorlar. Ancak Valorant Champions Tour yetkilileri, Türkiye'de de çok konuşulacak bir karara imza atmış durumdalar.

Valorant, Türkiye'de de en çok ilgi gören oyunlardan bir tanesi. Ayrıca bu oyunu çok iyi oynayan ve dünya genelinde iyi sıralamalara sahip olan bazı oyuncular da var. Beşiktaş Esports'ta oynayan Yasin Gök (Nisay) de bunlardan bir tanesi. Bugüne kadar katıldığı tüm Valorant karşılaşmalarında olağanüstü performans sergileyen Nisay, Valorant Champions Tour tarafından oyundan banlandı. 12 aylık banın gerekçesi ise Yasin Gök'ün dereceli bir karşılaşmada hile kullandığının söylenmesiydi.

Profesyonel oyuncu, haksızlığa uğradığını söylüyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan profesyonel oyuncu, üçüncü taraf hile yazılımı kullanmaktan dolayı banlandığını ancak kendisinin böyle bir şey yapmadığını ifade ediyor. Radiant seviyesine ulaşmak için hile kullanacak kadar salak olmadığını belirten Nisay, Riot Games ile iletişime geçerek delil istediğini, kendisine hiçbir delil gösteremediklerini söylüyor. Nisay'a yapılan açıklamalarda, "topluluk baskısı" altında olduğu söylenmiş ve delillerin sunulamayacağı ifade edilmiş.

Nisay tarafından yapılan açıklamalara göre konu, Riot Games'le uzunca bir süre tartışılmış. İletişime geçtiğinde hesabının incelenmesini istediğini belirten profesyonel oyuncu, yapılan incelemelerde hiçbir şüpheli durumun tespit edilemediğini söylüyor. Nisay'a göre bu bir haksızlık. Yaşanan olayların sebebinin gündeme getirilen muhabbetler olduğunu dile getiren oyuncu, bunun ban süresinden bile anlaşılabileceğini, hile yapan hiçbir oyuncunun 12 ay banlanmayacağını belirtiyor. Nisay, hile yapsaydı 1 yıl değil, kalıcı olarak yasaklanacağını düşünüyor.

İşte Nisay tarafından yapılan o açıklama

Banlama açıklamaları, Valorant Champions Tour Türkiye'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. "Riot Games hile koruması ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Nisay’ın dereceli bir maçta hile kullandığı tespit edilmiş, 12 ay boyunca bütün resmi Riot Games organizasyonlarından men edilmiştir." şeklinde yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaylı bir bilgi verilmedi.

Beşiktaş Esports, Nisay'ın sözleşmesini feshetti

Yaşanan olaylardan sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş Esports takımı, Nisay ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Detaylı açıklamanın ilerleyen süreçte yapılacağını yetkililer, konuyu pek de uzatmamış gibi görünüyorlar.