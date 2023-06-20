Twitter, Blue abonelerinin paylaştığı tweet'ler için karakter sınırını yükseltti. Daha önce 10 bin olan sınır, bugün itibarıyla 25 bine yükseldi.

Twitter’ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, birçok kullanışlı özelliğe sahip. Bunlardan biri de karakter sınırını yükselterek uzun tweet atmayı sağlayan bir özellik. Şirket, ücretli aboneliklere özel olarak en başta sınırı 280’den 4000’e çıkarmıştı. Birkaç ay önce ise bu sınır daha da yükseltilerek 10 bin olarak belirlenmişti.

Bugün ise özellikle bir kez daha değişikliğe gidildiği açıklandı. Artık Blue aboneleri çok daha uzun, kitap yazar gibi tweet’ler atabilecek.

Uzun tweet’lerde karakter sınırı 25 bine çıktı!

Bir Twitter çalışanı olan Prachi Poddar, platform üzerinden yaptığı açıklamada Blue abonelerinin artık 25 bin karaktere kadar tweet paylaşabileceğini duyurdu. Poddar, aşağı in in bitmeyen 25 bin karakterlik bir tweet de paylaşarak özelliğin nasıl görüneceğini gösterdi. Biz de Webtekno olarak denediğimizde karakter sınırının 10 binden 25 bine çıktığını doğruladık.

Karakter sınırının artması, artık paragraflarca tweet’ler görebileceğimizi ortaya koyuyor. 1000 karakterin kabaca 30-40 saniye civarlarında okunabildiğini varsayarsak, 25 bin karakterlik bir tweet’i okumanın 12-16 dakika sürebileceğini tahmin edebiliriz. Bu gelişmelerin, artık Twitter’ın bir mikroblog platformu olmaktan çıktığını gösterdiğini söylememiz pek yanlış olmaz.

Twitter, ücretli abonelerini artırmak için hamleler yapmaya devam ediyor. Yakın zamanda, Blue abonesi olmayan kullanıcılara günlük mesajlaşma sınırının geleceği görülmüştü.