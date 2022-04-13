Gönderdiği alakasız bildirimler sebebiyle birçok insanı sinir krizine sokan Twitter, nihayet bu durumu değiştiriyor. Daha doğru ve ilgi çekici bildirimler göndermek isteyen platform, bir 'bildirim şirketi'ni satın alarak kullanıcılara doğru ve alakalı bildirimler göndermenin yollarını arayacak.

Hemen hemen herkesin sıkça aldığı ve şikayet etmekten de geri kalmadığı alakasız Twitter bildirimleri, nihayet sosyal medya platformunun dikkatini çekti. Fenomenlikle veya fenomenlerle işi olmayan milyonlarca insanın gündemi takip etme araçlarından birisi olan Twitter'ın gönderdiği çoğu bildirim kullanıcının odağından uzaktı. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler, şirketin yeni bir bildirim şirketi olan OpenBack'i satın almasıyla bu durumu değiştireceğini gösteriyor.

Gelen haberlere göre mobil bildirim ve etkileşim platformu OpenBack'i satın alan Twitter, ilerleyen süreçte cihazlara gönderdiği bildirimlerin kullanıcı odaklı olacağını duyurdu. Twitter Tüketici Ürünleri Başkanı Jay Sullivan'ın açıklamalarına göre "Alakasız bildirimler dikkat dağıtıcı" olurken, insanları telefondan uzak olsalar bile bilgiye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Twitter, daha 'düzgün' bildirim gönderecek

Sullivan tarafından yapılan açıklamalara göre her gün bildirimler aracılığıyla Twitter'ı ziyaret eden milyonlarca insana, onlarla alakalı ve ilgi çekici bildirimler göndermek istiyor. Bu doğrultuda OpenBack isimli mobil etkileşim platformunu bünyesine katan sosyal medya devi, şirketin insanların gizliliğine önem vererek doğru bildirimleri doğru zamanda iletmesini planlıyor.

Henüz hakkında çok kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz satın alım ve proje ile ilgili tüm bilgilere Sullivan tarafından ulaşırken, insanlar Twitter'daki bildirim sesinde değişime gidileceğini de düşünüyor.

Twitter Tüketici Ürünleri Başkanı Jay Sullivan, platform üzerinden paylaştığı Tweetlerde şunları söyledi:

"En iyi anlık bildirimler, insanları Twitter'da önemsedikleri Tweetlere götürür. Ancak alakasız bildirimler dikkat dağıtıcıdır. Her gün bildirimler aracılığıyla Twitter'ı ziyaret eden milyonlarca insana, onlarla alakalı ve ilgi çekici bildirimler gönderilmesini istiyoruz. OpenBack ve yetenekli ekibinin Twitter'a katılması, insanlara gizliliğe öncelik vererek doğru bildirimleri doğru zamanda iletme becerimizi geliştirmemize yardımcı olacak. Ekibe katılmalarından heyecan duyuyoruz ve etkilerini görmek için sabırsızlanıyoruz. Hoş geldiniz!"