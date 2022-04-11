Geçtiğimiz hafta Twitter'ın %9,2'lik bölümünü satın alarak en büyük pay sahibi unvanını eline alan Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmaktan vazgeçti. Açıklama, Twitter CEO'su tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın alarak en büyük pay sahibine dönüştüğü açıklanan Elon Musk, şirketin yönetim kuruluna da katılacaktı. Hatta Twitter CEO’su Parag Agrawal, paylaştığı açıklamada Elon Musk’ın kurula katıldığını duyurmuş, Musk da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini açıklamıştı.

Fakat bugün işler tersine döndü. Twitter CEO’su Parag Agrawal, bu sabah paylaştığı yeni duyurusunda Elon Musk’ın yönetim kuruluna katılmayacağını açıkladı. CEO, bu duyuruyla birlikte şirket çalışanlarına gönderdiği mesajı da paylaştı. Bu mesajda Musk’ın neden yönetim kuruluna katılmadığı da paylaşıldı.

Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmıyor:

“Elon yönetim kurulumuza katılmamaya karar verdi. Şirkete kısa bir not gönderdim, hepinizle buradan paylaşıyorum.

(Paylaşılan not) Ekip, Elon Musk yönetim kurulumuza katılmamaya karar verdi. Yaşananlar hakkında paylaşabileceklerim şu şekilde.

Yönetim kurulu, ben ve doğrudan Elon ile, Elon’ın kurula katılmasıyla ilgili birçok görüşme gerçekleştirdik. İş birliği yapmak ve riskler hakkında açık olmak konusunda heyecanlıydık. Ayrıca, tüm yönetim kurulu üyeleri gibi, şirketin ve tüm hissedarlarımızın çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gereken bir şirketin mütevellisi olarak Elon'a sahip olmanın en iyi yol olduğuna inandık. Kurul ona bir koltuk teklif etti.

Salı günü, Elon'un bir özgeçmiş kontrolü ve resmi kabule bağlı olarak Kurul'a atanacağını duyurduk. Elon'un yönetim kuruluna atanması 4/9 ile resmen yürürlüğe girecekti, ancak Elon aynı sabah artık yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı. Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum. Yönetim Kurulumuzda olsunlar veya olmasınlar, hissedarlarımızın girdilerine her zaman değer veririz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına açık olacağız.

Önümüzde dikkat dağıtıcı şeyler olacak, ancak hedeflerimiz ve önceliklerimiz değişmedi. Aldığımız kararlar ve nasıl uyguladığımız bizim elimizde, başka kimsenin değil. Gürültüyü azaltalım ve işimize ve inşa ettiğimiz şeye odaklanalım.”

Twitter yönetim kurulu, dereyi görmeden paçayı sıvayarak Elon Musk’ı böyle kabul etmişti

“Hoş geldin Elon Musk!”

“Twitter yönetim kuruluna hoş geldin Elon Musk! Hepimiz seninle çalışmak ve Twitter’ın geleceğini beraber inşa etmek için heyecanlıyız.”

“Elon’ın Twitter yönetim kuruluna katılması konusunda gerçekten mutluyum! Dünyamızla ve Twitter’ın Dünya’daki rolüyle derinden ilgileniyor. Parag ve Elon kalpleriyle yönetiyor ve muhteşem bir ekip olacaklar.”

ABD borsaları henüz açılmadı:

Bu kararın Twitter hisselerinde bir düşüşe yol açması beklenirken, gözler ABD piyasalarının açılacağı saate yoğunlaştı. Piyasalar, TSİ 16.30'da açılacak.