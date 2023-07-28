Elon Musk, Twitter'ın aylık kullanıcısnın 541 milyondan fazla olduğunu açıkladı. Bu konuda 2023 rekoru kırıldığını da ekledi.

Elon Musk, satın aldığı günden beri Twitter’da birçok değişiklik yapmış ve platformu adeta oyuncağı hâline getirmişti. Ünlü milyarder, son olarak Twitter’ın ikonik logosunu ve ismini, 17 yılın ardından geçtiğimiz günlerde “X” olarak değiştirmişti.

Musk, şimdi ise platformda yaptığı bir değişiklikle değil, paylaştığı bir veriyle gündeme geldi. 52 yaşındaki girişimci, Twitter’ın, yeni adıyla X’in, aylık kullanıcı sayısını paylaştı.

X’in aylık kullanıcı sayısı 541 milyona ulaşarak 2023’ün rekorunu kırdı

Elon Musk, bir veri paylaşarak platformun aylık kullanıcı sayısının 541 milyon 562 bin 214 olduğunu duyurdu. Ayrıca, açıklamasında bu sayının aylık kullanıcı sayısında 2023 yılının rekoru olduğunu da ekledi.

Musk, verilerin perşembe gününe ait olduğunu; yani güncel olduğunu ifade etti. Son olarak, sayının platformlardaki sayısı "oldukça fazla olan botların kaldırılmasının ardından" oluştuğunu da ekledi. Bilindiği üzere milyarder iş insanı, geldiğinden beri Twitter’daki botların kaldırmak istediğini söylüyordu.

Musk’ın paylaştığı veriler, Meta’nın Twitter rakibi uygulaması Threads’in kullanıcı sayısındaki ciddi bir düşüş yaşandığının açıklanmasının sonrasında geldi. Mark Zuckerberg, birkaç saat önce Threads’in kullanıcı sayısının %50’den fazlasının kaybedildiğini açıklamıştı.