Twitter'ın yeni alan adı x.com, Endonezya'da erişim engeline takıldı. Geçmişte Netflix, Google ve Facebook gibi platformlar da benzer sorunlar yaşamışlardı.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, bir haftadır sadece yeniden markalaşma süreciyle gündemde. Platform artık Twitter ismini de ikonik logosunu da kullanmayacak. Bunun yerine "X" ismi ve Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni logo gelecek. Değişiklikler, yavaş yavaş tüm dünyaya yayılacak.

Twitter'ın yeniden markalaşma sürecinde yaşadığı değişimlerden bir tanesi de alan adının değişmesi. Platform, bundan sonra "x.com" adresini kullancak. İşte bu durum, Twitter ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşanmasına yol açtı. Yılların Twitter'ı, alan adı değişikliği nedeniyle Endonezya'da erişime engellendi. 2018 yılında yürürlüğe giren ve yetişkin odaklı içeriklere (kumar, pornografi vs.) sahip olan internet sitelerini engellemeyi amaçlayan düzenleme, yeni alan adının da bu durumdan etkilenmesine neden oldu.

x.com, Endonezya hükümetinin koşullarını sağladıktan sonra erişime açılacak:

*Endonezya'da Twitter'a girmeye çalışanları karşılayan bildirim. Bildirimde, internet sitesinin ilgili yasa kapsamında erişim engeline maruz kaldığı ifade ediliyor.

Endonezya'daki kanunlara göre ülkede hizmet vermeye başlayacak internet sitelerinin, yetişkinlik içermediklerini beyan etmeleri ve bununla ilgili çalışmaları yapması gerekiyor. İşte artık x.com alan adını kullanmaya başlayan platformun engellenmesinin nedeni de tam olarak bu. Elon Musk, Endonezya'da twitter.com alan adını kullanmaya devam etmek isteseydi, böyle bir sorun yaşamayacaktı. Çünkü twitter.com, Endonezya'da zaten aktif.

Şunu da belirtelim; x.com, Endonezya'da kalıcı olarak yasaklı değil. Platform, gereklilikleri yerine getirdikten sonra erişime açılacak. Bu kararın geçmişte Netflix, TikTok, Google, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformları da etkilediğini, düzenlemeler kapsamında yükümlülükler yerine getirildikten sonra problem kalmadığını da dip not olarak belirtelim.

X ile ilgili detaylı bilgi için: