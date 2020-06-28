Twitter’ın COVID-19 hakkındaki yanlış bilginin yayılımını engellemek için uyguladığı etiketleme yöntemi bazı anahtar kelimeleri tespit edince otomatik olarak çalıştı. Tabii bunu gören kullanıcılar, hatanın suyunu çıkarmayı ihmal etmedi.

Koronavirüsün etkisini göstermesi ve birçok kişi için insanlardan faydalanmak için malzeme olması üzerine sosyal medya platformları birkaç önlem almıştı. Platformlar, koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için paylaşımlara bazı işaretler getirerek kullanıcıları uyarıyordu.

Bu platformlardan birisi de Twitter’dı. Twitter, koronavirüs hakkında yanlış bilgi olduğunu düşündüğü tüm tweetleri otomatik olarak işaretliyor ve bu işaretler tüm kullanıcılara gözüküyordu. Ancak Twitter’ın bu faydalı özelliği, bazı tweetler üzerinde o kadar da iyi çalışmıyordu.

Twitter, alakasız tweetlere etiket koydu:

Twitter, koronavirüs hakkındaki yanlış bilgiler kapsamında 5G’nin hastalığı yaydığı konusunu da işaretlemeye başlamıştı. Fakat Twitter’ın kullandığı filtre sistemi, bazı anahtar kelimeler tweet içine konulunca platform, paylaşımın bağlamına bakmaksızın o tweet’i işaretlemeye başladı.

Twitter’da Tim Pool isimli kullanıcı, açığı fark edince tüm Twitter kullanıcılarına bunu denemelerini söyledi. Tim Pool, “Bu yeni eğlenceli bir meme. “oxygen (oksijen)” ve “frequency (frekans, sıklık)” hakkında rastgele bir şeyler paylaşın. Twitter, paylaşımınıza garip bir editöryal not yapıştıracak” dedi ve ilk örneği verdi:

“Tüplü dalış yapıyordum ve nefes alma sıklığım bana çok fazla oksijene mal olduğu için erkenden yüzeye çıkmam gerekti.”

Tabii bunu öğrenen birçok kullanıcı Twitter üzerinde bu kelimeleri kullanarak kurabilecekleri en saçma cümleleri kurmaya ve bu özelliği test etmeye başladılar. Anahtar kelimeleri kullanan her Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet, platform tarafından işaretlendi.

Twitter, konu hakkında özür diledi:

Ancak Twitter, cumartesi günü bu anahtar kelimelerin kullanıldığı tweetleri etiketlemeyi sonunda engelledi. Twitter adına Motherboard’a konuşan birisi, şirketin algoritmasının kusurlu olduğunu ve sürekli değiştiğini belirtti. Resmi Twitter Support hesabıysa konuyla ilgili özür diledi ve işaretleme özelliğinin üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Twitter’da yaşanan bu olay bugün geçerli olmasa da gelin, kullanıcıların Twitter’ı test ettikleri bazı komik ve kelimelerden alakasız tweet’lere bakalım:

“Twitter’ın editörleştirme sıklığı yavaşça beynimi oksijenden yoksun bırakıyor.”

“Dirty Hands’in oksijen şarkısını mükemmel bir sıklıkla dinliyorum.”

“Darth Vader, solunum sıklığını engelleyen oksijen yoksunluğundan muzdarip.”

“Kaynanamın gevezeliğinin sıklığı çok fazla oksijene mâl oluyor, hepimiz onun susmasını istiyoruz.”

“Oksijen frekansı.”