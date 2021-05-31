Twitter’ın geliştirmekte olduğu özellikleri gelmeden önce duyuran Twitter kullanıcısı Jane Manchun Wong, platformun yanlış bilgiyi işaretlemek için kullandığı teyit özelliğinin detaylandırılacağını duyurdu. Yeni özellikle birlikte platformdaki bilgilerin doğruluk seviyesi, daha detaylı bir şekilde kullanıcıya aktarılacak.

Geçtiğimiz yılın mart ayında Twitter, yanıltıcı bilgilerin tespit edilmesi ve işaretlenmesi için gönderilerin yanında bulunan uyarı damgalarını kullanıma açmıştı. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre sosyal medya devi, bu özelliğini detaylandırarak çok daha kullanışlı bir hale getirmek için çalışmalar sürdürüyor.

Sızdırılan bilgiye göre Twitter, gönderilerdeki bilginin doğruluğunu teyit ettiği damgaları üçe ayıracak. Uyarıların adları ise “daha fazla bilgi al”, “takipte kal” ve “yanıltıcı” olacak.

3 aşamalı bilgi teyit sistemi geliyor

Twitter’a gelecek özellikleri sızdırıp platformda kullanıcılara önceden bildiren Jane Manchun Wong, geçtiğimiz günlerde platforma emojili tepkilerin geleceğini duyurmuştu. Yeni bir özelliği daha kullanıcılara duyuran Wong, özelliğin gönderilerin üzerinde nasıl görüneceğini ve ne işe yarayacağını paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

Jane Manchun Wong’un gönderisinde, Wong’un daha önce paylaştığı tweet’lerin yanına gelen yeni ibareler yer aldı. Bu ibareler, paylaşılan bilginin doğruluk seviyesini belirtir cinstendi. Wong, fotoğrafta görünen “daha fazla bilgi al” işaretinin doğru bilgiyi desteklemek için; “takipte kal” işaretinin doğruluğu henüz kesin olmayan bilgileri bildirmek için, “yanıltıcı” işaretinin ise kesinlikle yanlış olan bilgileri bildirmek için getirileceğini açıklamış oldu.

Jane Manchun Wong’un önceden duyurduğu Twitter yenilikleri, genelde duyurudan kısa süre sonra kullanıma açılıyor. Geliştirilmiş bilgi teyit sisteminin de yakında aktif olması bekleniyor. Bu yenilikle Twitter, bilgi kirliliğinin anavatanı olan platformu özellikle salgının devam ettiği hassas dönemlerde bir nebze arındırmayı hedefliyor.