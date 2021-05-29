Twitter’ın Facebook’ta kullanılan emojili tepki butonları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Jane Manchun Wong’un paylaştığı gönderiye göre platforma üzüntü, coşku, merak ve kahkaha tepkilerini belirten gönderi tepkileri gelecek.

Facebook kullananların bileceği üzere platformda son birkaç yıldır ‘beğen’ butonu dışında farklı anlamlarda birçok buton kullanılıyor. Emojilerden kaynak alınarak oluşturulan, kızgınlık ve üzgünlük gibi birçok duyguyu ifade eden tepki butonları; iddiaya göre bir sosyal medya platformuna daha geliyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong’a göre Twitter, Facebook’un 2016 yılında kullanıma açtığı emojili tepki butonlarını platforma getirmeye hazırlanıyor. Wong’un elde ettiği sızıntı görüntü, beğenme dışında 4 yeni tepkinin yapım aşamasında olduğunu gösteriyor.

Twitter’a 4 yeni gönderi tepkisi geliyor

Daha önce Twitter’ın bahşiş, doğrulama ve ‘Birdwatch’ özellikleri hakkında yaptığı tahminler doğru çıkan Jane Manchun Wong, bu sefer de platformda kullanılan beğeni sistemine yapılacak bir eklentiye dair bilgiler sızdırdı. Wong’un paylaşımına göre Twitter, gönderilere tepki vermek isteyen kullanıcılara ‘beğenme’ seçeneğinden fazlasını sunacak.

Wong’un paylaşımında açıkça görüldüğü üzere gönderilerin altında ‘beğen’ dışında 4 yeni seçenek bulunacak: coşku, ‘hmm’, üzgün ve ‘haha’. Bunlardan ikisinin emojileri gönderide gözükmekte ama görünüşe bakılırsa coşku ve üzgün emojileri üzerinde hâlâ çalışılıyor.

Son zamanlarda premium abonelik, bahşiş, ‘Spaces’ ve ‘Birdwatch gibi birçok özelliği kullanıma açan Twitter, bir süre bu gelişmelerle meşgul olacak gibi gözüküyor. Daha önce yeni emojiler konusunda anket yaparak kullanıcıların fikrini alan platformun bu özelliği de yakın zamanda kullanıma açması bekleniyor.