Sosyal medya şirketi Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey, salı günü çalışanlara gönderdiği e-postada, COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra da evlerinden kalıcı olarak çalışma izinlerinin olacağını söyledi.

İlk ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden bu yana dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiyi etkileyen koronavirüs, nam-ı diğer COVID-19 pandemisi, toplumsal yaşamla birlikte çalışma kültüründe de önemli değişikliklere yol açtı. Artık dünyadaki dev şirketler de dahil pek çok firma evden çalışma modelini benimsemiş durumda.

Salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçen ilk teknoloji şirketlerinden biri olan Twitter, ofislerinin büyük bir bölümünü eylül ayından önce açmayı planlamıyor. Sosyal medya devi ayrıca yılın geri kalanındaki tüm fiziksel etkinliklerini de iptal etmiş durumda.

Twitter, ofislerinin birçoğunu eylül ayından önce açmayı planlamıyor

BuzzFeed News’in haberine göre Twitter CEO’su Jack Dorsey, salı günü çalışanlarına bir e-posta gönderdi ve COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kalktıktan sonra dahi isterlerse evden çalışabileceklerini bildirdi. Söz konusu mesajda, “Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” ifadeleri yer aldı.

Bir Twitter sözcüsü BuzzFeed News'e verdiği demeçte, “Evden çalışma modeline geçen ilk şirketlerden biri olduğumuz andan itibaren buna nasıl yaklaştığımız konusunda çok dikkatli olduk. Bu yaklaşıma bağlı kalmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz halkımızın ve topluluğumuzun güvenliğini sağlamak” dedi.

Twitter çalışanları, kısıtlamalar kalktıktan sonra da isterlerse evden çalışabilecekler

Twitter çalışanları, mart ayından bu yana evden çalışıyor. ABD’li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı. Aynı şekilde Webtekno ve İzmo ekibi olarak bizler de bu kritik süreci evlerimizden çalışarak geçiriyoruz.

Bu arada, Twitter’ın süresiz evden çalışma iznine sunucuların bakımı gibi fiziksel mevcudiyet gerektiren işlere sahip çalışanlar dahil değil. Son olarak Twitter, evlerdeki çalışanlarının işle ilgili ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin edebilmeleri için sunduğu çalışma ödeneğini 1.000 dolara yükselttiğini açıkladı.