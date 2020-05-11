Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan koronavirüsle ilgili yanıltıcı bilgiler yayılmaya devam ediyor. Twitter gibi sosyal medya platformları da bu yanıltıcı bilgilerle başa çıkabilmek için yeni özellikler ve önlemler geliştiriyor. Twitter, bu bağlamda aldığı yeni önlemleri açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili her gün yeni şeyler öğreniyoruz ancak bu virüs ve sebep olduğu hastalıkla ilgili yanlış bilgiler de sürekli olarak yayılmaya devam ediyor. Bu yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak için de sosyal medya platformları tarafından çeşitli önlemler alınıyor.

Twitter da bu konuda yeni bir önlem alıyor. Sosyal medya platformu, koronavirüsle ilgili yanıltıcı bilgi içeren tweet'lerde etiketler ve uyarı mesajları kullanmaya başlayacak. Twitter, bu özelliğini sahte ve etkisiz tedavilerle diğer koronavirüs dolandırıcılıklarını hedef aldığı 'politika güncellemesi' kapsamında gerçekleştirecek.

Twitter’dan koronavirüs önlemi:

Twitter, şubat ayında ‘deepfake’ ve manipüle edilmiş içeriklerle mücadele etmek için yeni önlemlere başvurmuştu. Platform, yapay olarak oluşturulmuş ve manipüle edilmiş medya dosyalarına etiketler uygulamaya başlamıştı. Bugünden itibaren bazı tweet'lerde “COVID-19 ile ilgili potansiyel olarak zararlı ve yanıltıcı bilgi” uyarı mesajları göreceksiniz.

Etiket, Twitter ya da harici kaynaklar tarafından düzenlenmiş, içerisinde COVID-19 ile ilgili gerçeklerin yer aldığı Moment’a yönlendiren bir bağlantı barındıracak. Bu etiketleri, bugünden önce atılmış olan tweet'lerde de görebileceksiniz. Ayrıca Twitter, potansiyel olarak zararlı ve yanıltıcı iddialara da bir uyarı mesajı uygulayabilir.

Twitter, bugünden itibaren koronavirüsle ilgili tweet'ler için 3 kritere bakarak eyleme geçecek. Uzmanlar tarafından yanlış ya da yanıltıcı olduğu ortaya konulan iddialar, ihtilaflı iddialar (iddianın doğruluğunun, güvenilirliğinin ya da kesinliğinin tartışmaya açık ya da bilinmiyor olması), doğrulanmamış iddialar; belirlenen 3 temel nokta olarak karşımıza çıkıyor.

Platform, doğrulanmamış iddialar için henüz eyleme geçmeyeceğini ancak diğer söylentiler ve doğrulanmamış iddialar için gerekli olduğu zaman daha fazla bilgi sunabilmek için daha fazla etiket çıkaracağını söyledi. Şirket, ciddi olarak yanıltıcı iddiaların yer aldığı tweet'leriyse sileceğini belirtti.

Twitter Politika Stratejileri Yöneticisi Nick Pickles ve Site Doğrulama Yöneticisi Yoel Roth tarafından yayınlanan blog yazısında Twitter’ın COVID-19 ile ilgili tweet'leri dâhili sistemler kullanarak incelediği söylendi. Yani tweet'ler, 3. parti denetleyiciler tarafından değerlendirilmiyor.