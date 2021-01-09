Twitter, Donald Trump'ın Hesabını Kalıcı Olarak Askıya Aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, yaşanan son olaylar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını kalıcı olarak askıya aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingiyle başlayan ve kongrenin basılmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında, Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Twitter, bunu bir adım daha öteye götürdü.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, Türkiye saatiyle bugünün ilk saatlerinde Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alındığını açıkladı. Yaşanan kongre baskını sonrasında Trump'ın hesabının kapatılması yönünde büyük bir baskı oluşmuştu.

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapattı

Twitter, yaptığı açıklamada gelecekteki şiddet olaylarını kışkırtma sebebiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapattığını açıkladı. Twitter, bu zamana kadar bu konuda pek adım atmamasıyla eleştirilmişti. Özellikle yaşanan son olaylar sonrasında Twitter'ın üstündeki bu baskı daha da artmıştı.

Twitter, bu zamana kadar daha çok Trump'ın hesabına 12 saatlik erişim kısıtlamaları gibi geçici kısıtlamalar getirmişti. Trump, Georgia gibi eyaletlerde yapılan yeniden sayımlar sonucunda da kaybetmiş ancak seçimin kendilerinden çalındığı konusundaki söylemlerinden vazgeçmemişti.

Twitter hesabı Trump için oldukça önemliydi. Trump, politikacılarda pek de aşina olmadığımız bir şekilde yeni kanunlar ve politikaları Twitter hesabından duyuruyor hatta eleştiriler ve tehditler de savuruyordu. Örneğin; 2019 yılında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesi sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "büyük ve eşi benzeri görülmemiş bilgeliğiyle" Türkiye'nin ekonomisini yok edeceğini söylemişti.

Twitter'ın kalıcı olarak askıya aldığı tek hesap Trump'ınki de olmadı. Ayrıca Sidney Powell, Mike Flynn ve Ron Watkins gibi QAnon komplo teorilerini yayan birçok kişinin de hesabı kapatıldı. QAnon komplo teorilerinde, dünya genelinde şeytana tapan pedofililer olduğu ve Trump'ın bunlara karşı mücadele ettiği gibi teoriler ortaya atılıyor.