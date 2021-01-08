Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı. Bunun üzerine bir paylaşım yapan Trump, ABD'de yaşanan senato baskını olayını "iğrenç" olarak nitelendirdi. Trump, Twitter'ın kurallarına uymaya devam ederse, Twitter'daki varlığını sürdürebilecek.

Geçtiğimiz gün, ABD'de eşine rastlamanın pek de mümkün olmadığı olaylar yaşandı. Kasım ayında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri'nde ciddi bir yenilgi yaşayan ve düzenlediği bir mitingle destekçilerine seslenen Trump, insanların galeyana gelmesine neden oldu. Bunun üzerine çıkan olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Trump, ABD merkezli sosyal medya platformlarından da Trump'ı engelleme girişimi başladı. Twitter, Instagram, Facebook ve hatta Snapchat, Trump'ın paylaşım yapmasını engelledi. Dün akşam saatlerinde ise Facebook ve Instagram, Donald Trump'ın hesabının süresiz olarak engellendiğini duyurdu.

Öte yandan Twitter, Facebook ve Instagram gibi bir yaklaşım sergilemedi. Yasaklama süresinin sona ermesiyle birlikte hesabı yeniden kullanılabilir hale getiren Twitter, Donald Trump'ın paylaşım yapmasına izin verdi. Mağlup Başkan Trump'ın 12 saat sonra yaptığı ilk paylaşım ise yaklaşık 3 dakikalık bir videoydu. Üstelik bu videoyu paylaşan Trump, dünkü olayların yaşanmasına yol açan Trump değil gibiydi.

Hesaptaki bazı paylaşımlar kaldırılmış durumda

Donald Trump'ın Twitter hesabına baktığımız zaman, bazı paylaşımların kaldırıldığını, bazı paylaşımlar için Twitter'dan uyarılar verildiğini görüyoruz. Ancak hesap, artık eskisi gibi kullanılabilir durumda. Ayrıca Trump'ın yaptığı son paylaşıma baktığımızda, yaşanan olaylardan ders almış gibi göründüğünü söyleyebiliriz.

Trump, yaptığı son paylaşımda bir halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Senato binasına yapılan saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendiren Donald Trump, yaşanan olayların ABD demokrasisine aykırı olduğunu beyan etti. Ayrıca olayın sorumlulularının, yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyleyen Trump, bir nevi dün 'gaza getirdiği' takipçilerinin arkasında durmamış oldu.

Donald Trump'ın kısıtlamadan sonra yaptığı ilk paylaşım