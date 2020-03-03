Twitter, Binlerce Çalışanını Evden Çalışmaya Teşvik Ediyor

Sosyal medya devi Twitter, corona virüsü nedeniyle sıkı adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, yaklaşık 5.000 çalışanını evden çalışmaya teşvik ediyor. ABD'de corona virüsü vakalarının artış göstermesi ise bunun en büyük nedeni.

Corona virüsü salgınının yarattığı endişe, teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini kısıtlamaya devam ediyor. Sosyal medya devi Twitter, Corona virüsü nedeniyle dünya çapında 4.800'den fazla çalışanına evden çalışma çağrısında bulundu.

Silikon Vadisi'ndeki şirketler, uzun süredir Corona virüsünü uzak tutmaya çalışıyor. Son olarak Amazon'un İtalya'daki iki çalışanı Corona virüsü nedeniyle karantina altına alındı ve Facebook, çalışanlarına evden çalışmalarını tavsiye ediyor. Ancak Twitter'ın bu hamlesi, bir teknoloji şirketi tarafından salgın karşısında şimdiye kadar atılan en sert adımlardan biri oldu.

Şirket, bir blog yazısında, "Bugünden itibaren, tüm dünyadaki çalışanlarımızı mümkün olduğunca evden çalışmaya teşvik ediyoruz. Hedefimiz, COVID-19 Corona virüsünün içimizde ve çevremizde yayılma olasılığını azaltmak. Twitter'ı sağlıklı tutmak için çok fazla dikkat ve azami özveri ile çalışıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Twitter ayrıca Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarının kısmi devlet kısıtlamaları nedeniyle kesin olarak evden çalışmalarını istiyor. Şirket, ABD ofislerinin gelme gereksinimi duyan çalışanlara açık olacağını söyledi. Twitter, aldığı kararların kendileri için büyük değişiklik olduğunu ve gittikçe uzaktan yönetilen bir iş gücüne doğru ilerlediklerini belirtti.

Twitter, daha önce şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Austin'deki South By Southwest konferansına katılımının iptal edildiğini duyurmuş ve zorunlu olmayan iş seyahatlerini yasaklamıştı.