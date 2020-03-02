Corona Virüsü Hastasına Çift Akciğer Nakledildi

Corona virüsünün tedavisi konusunda çalışmalar devam ederken Çin’de bir hastanede corona virüsü nedeniyle akciğerleri fonksiyonları geri dönülmez bir şekilde bozulan bir kişiye çift akciğer nakli yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada nakil operasyonunun başarılı olduğu açıklandı.

Çin’de corona virüsüne karşı mücadele farklı şekillerde devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir haber, corona virüsü nedeniyle akciğerleri fonksiyonları geri döndürülemez şekilde bozulan bir kişiye hayatta kalması için çift akciğer nakli yapıldığını gösteriyor. Akciğer nakli, kritik vakalarda hastaların hayatta kalmasını sağlayabilir.

Akciğer nakli alanında tanınmış bir uzman olan Wuxi Halk Hastanesi başkan yardımcısı Chen Jingyu, Doğu Çin’in Jiangsu eyaletindeki ekibiyle beş saatlik operasyonun ardından çift akciğer nakli operasyonunu başarı ile gerçekleştirdi.

Global Times’a açıklama yapan Chen Jingyu, çift akciğer nakli yapılan corona virüsü hastasının operasyonun ardından hayati değerlerinin stabil olduğunu ve nakledilen akciğerlerin düzgün bir şekilde çalıştığını açıkladı.

Çift akciğer nakli yapılan 59 yaşındaki hastaya 26 Ocak’ta corona virüsü teşhisi konuldu. Hastaya teşhis konulmasının ardından solunum yollarının açık kalması için Endotrakeal entübasyon ve ECMO tedavisi uygulandı. Ancak hastanın akciğer fonksiyonları bütün tedavi çabalarına rağmen ciddi şekilde bozuldu.

Akciğer fonksiyonları geri döndürülemez şekilde bozulan hastaya akciğer nakli yapılması kararı verildi. Daha sonra beyin ölümü gerçekleşmiş bir organ bağışçısından alınan akciğerler yedi saatlik bir hızlı tren yolculuğunun ardından Wuxi’ye ulaştırıldı.

Corona virüsü hastasına çift akciğer nakli Wuxi Halk Hastanesi’nde başarı ile gerçekleştirildi. Nakli gerçekleştiren ekibin lideri olan Chen Jingyu, bu noktadan sonra hastanın nakil sonrası gözlemlerinin yapılacağını açıkladı. Hastanın nakil sonrası yapılacak gözlemleri ileri corona virüsü vakalarında tedavi deneyimi sağlayacak.

Chen Jingyu, ileri corona virüsü vakalarında bu tedavinin uygulanması için belli şartlar olduğunu söyledi. Jingyu, nakil gerçekleştirilen hastanın solunum yetmezliğinin geri döndürülemez olduğunu ve hastanın akciğerleri dışındaki diğer organlarının işlevlerini normal olarak yerine getirdiğini açıkladı. Jingyu, ileri corona virüsü hastalarına nakil gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Chen Jingyu, “Böyle bir operasyon çok riskli. Sağlık personelinin operasyonu koruyucu kıyafetler giymiş bir şekilde ve negatif basınçlı bir ortamda yürütmesi gerekiyor. Bu da psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir süreç” dedi.