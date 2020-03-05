Tweet'lerin kalıcılığından sıkılan kullanıcıları fark eden Twitter, yeni bir özelliği devreye aldı. Fleets adlı özellik, paylaşılan tweet'lerin 24 saat sonra silinmesini sağlıyor. Yeni özellik, henüz test aşamasında...

Popüler mikro blog servisi Twitter, yeni bir özelliğini test etmeye başladı. İlk olarak Brezilya’da denenen özellik, atılan tweet’lerin 24 saat sonra kaybolmasını kapsıyor. Söz konusu yenilik, geçici olması nedeniyle “fleets” olarak adlandırılıyor.

Twitter, geçici tweet özelliğini deniyor:

ABD merkezli sosyal ağın kararı, bazı Twitter kullanıcılarının, tweet’lerin kalıcılığından şikayetlerinin artmasının ardından geldi. 280 karakterlik fleets, normal tweet’lerden farklı olarak retweet edilemiyor ve beğenilemiyor. Yeni özelliğe doğrudan mesaj ve emojilerle yanıt verilebilecek.

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump gibi yüksek profilli kullanıcılara sahip olmasına rağmen, kullanıcı sayısında büyüme ve reklam geliri açısından Facebook ve Google gibi diğer teknoloji devlerinin gerisinde kaldı. Durumun farkında olan şirket, 24 saat kalıcı özelliğe tweet’ler sayesinde insanların sıradan, günlük düşüncelerini paylaşma hareketlerinin daha yoğun olacağını düşünüyor.

Yeni özellik, kullanıcıların kısa ömürlü fotoğraflar ve mesajlar göndermesini sağlama açısından Instagram ve Facebook hikayelerinin yanı sıra, Snapchat'e de benziyor. Bu gibi özellikler, daha küçük gruplar ve daha fazla özel sohbet arayan sosyal medya kullanıcıları arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Fleets, Brezilya'da test aşamasında:

Sosyal medya servisleri, daha küçük pazarlardaki yeni özellikleri ABD'ye ve başka yerlere getirmeden önce test ediyor. Bu özellik şu anda Brezilya’da test aşamasında… Twitter, testin sonuçlarına göre, yeni özelliğin diğer ülkelerde de aktif hale getirilebileceğini duyurdu. Şirketin ürün yöneticisi Mo Aladham, fleets’i, geçici düşünceleri aktarmanın yeni bir yolu olarak tanımladı. Twitter’ın, bir blog yazısı üzerinden yaptığı açıklamada ise “Brezilya’dan başlayarak geçici düşüncelerinizi paylaşmanın yeni bir yolu olan fleets’i test ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Twitter kullanıcıları, fleets’i kullanırken ilk başta garipseyebilir. Yeni özelliğin Türkiye’de kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.