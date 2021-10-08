Twitter, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ilginç ama faydalı olabilecek bir özelliğin duyurusunu yaptı. Açıklamaya göre, gergin ve hararetli ilerleyen sohbetlere dahil olmak isteyen kullanıcılara saygılı ve açık fikirli olunması gerektiği hatırlatılacak.

Son yıllarda ülkemizde bir adalet kılıcı görevini üstlenen, haklı ya da haksız her gün mutlaka birisinin linçlendiği ve ülkenin adeta gündem nabzını tutan Twitter, faydalı olduğu kadar birçok kutuplaşmaya da kapı aralıyor. Aristoteles, Machiavelli, Rousseau gibi düşünürler eğer günümüzde yaşasaydı kitap yazmak yerine tüm fikirlerini Twitter üzerinden aktarır ve üstüne bir de linç yerlerdi. Lütfen hemen işinizi gücünüzü bırakın ve Twitter’ın yeni denediği özellikle ilgili haberimizi okuyun.

Twitter, genel itibariyle gündemi takip etmek veya haberdar olunan gündem hakkında görüşler almak için kullanılsa da, ne yazık ki birçok hararetli tartışmaya da sahne olabiliyor. Normal hayat içerisinde üslubundan ve hal, hareketlerinden olumlu anlamda emin olunan kişilerin dahi Twitter’da nasıl çileden çıktığına şahit olabiliyoruz. Twitter yönetimi de bundan rahatsız olacak ki, hararetli tartışmaların yaşandığı tweetler için yeni bir uyarı sistemi getiriyor.

Saygı çerçevesinde iletişim

Twitter, gergin ve hararetli bir şekilde devam eden sohbetlerde kullanıcılara uyarıda bulunacak. Halen test aşamasında olan bu yeni özelliğe göre sosyal medya uygulaması kullanıcıya çeşitli hatırlatmalar yapacak. Sakıncalı, hararetli ve yoğun geçtiği tespit edilen sohbetlerin alt kısmına 'dikkat' uyarısı yerleştirilecek. Ekrana gelen bir metin, analiz edilen tweetlerin aslında kullanıcılar için sakıncalı olabileceği ihtimalini de dile getirecek. Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açılan yeni özellik henüz deneme aşamasında bulunuyor.

Twitter bu uyarıların yanı sıra, kullanıcılara tartışmanın içerisine girmeden önce 'saygı çerçevesinde iletişim kurmanın' platformu daha iyi bir yer haline getirdiğini hatırlatacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Twitter, “Bir sohbete katılmadan önce ortamın havasını bilmek ister miydiniz? Android ve iOS’ta, girmek üzere olduğunuz sohbetin hararetli veya gergin bir hal alıp alamayacağı konusunda size bilgi verecek sistemleri test ediyoruz” ifadelerine yer verdi.