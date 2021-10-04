Saatlerdir erişilemeyen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ardından Twitter'da da sorunlar baş göstermeye başladı.

4 Ekim akşamı saat 18.00 sonrasından bu yana dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram’a erişilemiyor. Bununla birlikte Facebook’un Workplace platformu da çalışmıyor. Geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar kişinin verilerinin çalındığı ve satışa çıkarıldığı görülmüşken Facebook, konuyu netleştiren bir açıklama henüz yapmadı.

Öte yandan bu platformların çöküşüyle kullanıcılar, mesajlaşmak için Telegram’a ve sosyal medya ihtiyacını gidermek için Twitter’a akın etti. Telegram’a gelen akınla uygulama yavaşlamışken son dakikalarda Twitter’da da sorunlar baş göstermeye başladı. Twitter kullanıcıları, platformdaki bazı noktalarda sorun yaşıyor.

Tweet'lerin altındaki yanıtlar görüntülenemiyor:

Dünya genelinde birçok Twitter kullanıcısı, paylaşılan Tweet’leri bağlantıyla yönlendirildikleri durumda görüntüleyemiyor. Bununla birlikte Tweet’lerin altındaki yanıtlar görüntülenmiyor. Twitter, konu hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı.

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