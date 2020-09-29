Twitter, son üç aydır test ettiği ve kullanıcıları bir içeriği okumadan retweet etmekten uzaklaştıracak özelliğini tüm kullanıcıları için açmaya başladı. Özellik, üç aylık test sürecinde fazlasıyla olumlu sonuçlar gösterdi.

Sosyal medya devi Twitter, her sosyal medya platformu gibi ister istemez yalan, sahte veya aldatıcı haber ve içeriklerin barındığı bir yer haline gelebiliyor. Fakat platform son aylarda bu durumun üstesinden gelmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Şirket, haziran ayında yaptığı bir paylaşımda bu önlemlerden birisini daha açıklamıştı.

Resmi Twitter Support hesabı tarafından yapılan paylaşımda bir içeriğin lakırtı başlatabileceğini, dolayısıyla o içeriği paylaşmadan önce içeriği okumamız gerektiğini belirtmişti. Ancak Twitter, bu konuda bize yardımcı olmak için yeni bir özelliği devreye sokacağını duyurmuştu.

Özellik 3 aydır test ediliyordu:

Twitter'ın yeni özelliği, yalnızca Android kullanıcıları için yayınlanan bir özellikti. Bu özellik kapsamında bir kullanıcı tıklamadığı bir içeriği okumadan Retweet ederse karşısına bir uyarı çıkıyordu. Bu uyarıda Twitter, başlıkların tüm hikâyeyi anlatmadığını kullanıcıya söyleyerek kullanıcıyı içeriği okumaya teşvik ediyordu.

Özellik, geçtiğimiz üç ay içinde sınırlı sayıdaki kullanıcı kitlesiyle birlikte test edildi. Üç aylık test sürecinin ardından sosyal medya devi, 24 Eylül'de yeni özellikle birlikte elde ettiği başarılı sonuçları açıkladı. Twitter'ın yeni özelliği, paylaşılan sonuçlara göre gerçekten de işe yaramıştı.

Test fazlasıyla olumlu sonuç gösterdi:

Twitter'ın paylaştığı sonuçlara göre uyarı mesajını gören kullanıcılar, Retweet etmeye çalıştıkları içeriği %40 daha fazla açtı. Bununla birlikte Retweet etmeden önce içeriği okuyanların oranı %33 artış gösterdi. Bazı kullanıcılarsa haberi doğrudan Retweet etmemeye karar verdi ve içeriği okumadı.

Son üç ay içinde fazlasıyla olumlu sonuçlar gösteren özellik, bu hafta sonundan itibaren uygulama geneline yayıldı. Özellik, yakında ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcıları bir içeriği okumadan önce o içeriği paylaşmaktan uzaklaştırmak için kullanıma sokulacak.