Artık "X" olarak anılan Twitter ile Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) arasında yasal bir savaş başlayacak gibi görünüyor. Elon Musk ve ekibi, CCDH'ye dava açıldığını duyurdu. CCDH'den bunun üzerine çok sert açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz yıl milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan ve şimdilerde de yeniden markalaşma sürecini büyük ölçüde tamamlayan X -namıdiğer Twitter- ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, ABD ve İngiltere gibi birkaç ülkede merkezi bulunan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne (CCDH) dava açtığını duyurdu. X, CCDH'yi şirketle ilgili "lobicilik yapmak"la suçluyor. Gelin hep birlikte bu meseleye yakından bakalım.

X'in resmi internet sitesindeki açıklamaya göre meselenin özü, ifade özgürlüğü. Elon Musk ve ekibi, ifade özgürlüğünü sağlayabilmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ancak CCDH'nin yalan yanlış ifadelerle X üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söylüyorlar. Hatta X'in iddiasına göre CCDH yetkilileri, özellikle de reklamverenlerin üzerine oynayarak, platformun yaptığı işleri baltalamaya ve para kazanmasını engellemeye çalışıyor.

Açılan davada 4 temel suçlama var:

X tarafından yapılan açıklamalarda, açılan dava kapsamında CCDH'nin 4 temel başlık altında suçlandığı ifade ediliyor. Bu maddeler şöyle:

CCDH ile farklı görüşte olan tüm insanlar hedefleniyor.

tüm insanlar hedefleniyor. İdeolojisi CCDH ile uymayan bireylerin X kullanmalarının engellenmesi.

CCDH ile uymayan bireylerin X kullanmalarının engellenmesi. Reklamveren gelirlerine odaklanarak X'in ücretsiz olarak kullanımını ortadan kaldırmaya çalışmak .

. Verilere yasa dışı yollarla ulaşmak ve bunları kötüye kullanmak.

Yukarıdaki maddelerin hepsi önemli. Ancak bunlar arasındaki en önemli mesele, "verilere yasa dışı yollarla ulaşmak ve bunları kötüye kullanmak". X, bununla ilgili bazı örnekler veriyor. Gelin şimdi de bu örneklere yakından bakalım.

İddiaya göre CCDH, Brandwatch verilerine yetkisiz erişim sağladı ve bu verileri manipüle ederek basınla paylaştı

Dünyanın en popüler sosyal medya analiz şirketleri arasında yer alan Brandwatch da bu meselenin içinde. X'in açıklamasına göre Brandwatch, bundan kısa bir süre önce kendilerine ulaştı ve CCDH yetkililerinin verilere yetkisiz erişim sağladığını, bu verileri kullanarak da bağlamından koparılan bir araştırma yayınlandığını bildirdi. Söz konusu araştırma, dünyanın en büyük haber ajanslarından Bloomberg aracılığıyla servis edildi.

X'in dava hamlesi üzerinde CCDH'den de sert açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda, CCDH'nin avukatlar aracılığıyla susturulmaya çalışıldığı belirtildi. "Milyarderler bize veya avukatımıza zorbalık edemez" şeklinde konuşan CCDH yetkilileri, kendi davalarını savunacaklarını söylediler. CCDH CEO'su Imran Ahmed ise "Elon Musk'ın eylemleri, dürüst eleştiriyi ve bağımsız araştırmayı susturmak için küstahça bir girişimi temsil ediyor." şeklinde konuştu.