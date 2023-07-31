Twitter, iPhone ve iPad'lerde X olsa da Apple'ın kuralları nedeniye App Store'da eski ismiyle görünüyordu. Şimdi ise bu durum değişti ve Apple, Elon Musk için bir istisna yaptı.

“X” ismini alarak yeniden markalaşma sürecine giren Twitter’ın hem Android hem de mobil uygulaması geçtiğimiz günlerde değişti. Yeni güncellemelerle uygulama, uzun yılların ardından kullanıcıların telefonlarında X olarak görünmeye başladı.

Twitter, iPhone ve iPad’lerde yeni ismiyle yer alsa da App Store’da ilk başta “X” olarak görünmüyordu. Bunun nedeni ise Apple’ın tek karakterli uygulama isimlerine mağazasında izin vermemesiydi. Ancak bu durum kısa sürede değişti.

Elon Musk, uygulamanın “X” olması için Apple’dan özel izin almış olabilir

App Store üzerinden Twitter uygulamasına baktığımızda “X” olduğunu görebiliyoruz. Bu da Apple’ın Elon Musk için bir istisna gösterdiğini ve Twitter’ı kurala dahil etmediğini ortaya koyuyor. Konu hakkında kesin açıklama bulunmasa da bu istisna, Musk’ın Apple’dan özel bir izin aldığını gösteriyor.

Bu istisna, şirketin Elon Musk ile ilişkilerini düzeltmek için yaptığı bir hamle olabilir. Ünlü milyarder, geçtiğimiz yıl Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü. Ancak CEO Tim Cook ile görüştükten sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etmişti.

Twitter’ın “X”e geçiş süreci hâlâ devam ediyor. Uygulamalar değişmiş, Musk genel merkeze kocaman bir “X” eklemiş olsa da şirket hâlâ, “twitter.com”dan “X.com”a geçmiş değil. X.com’a giriş yapıldığında da hâlen eski alan adına yönlendiriliyoruz. Öte yandan destek sayfasında Twitter ismi geçmeye devam ediyor ve Twitter Blue’nun ismi hâlâ aynı. Buralarda ne zaman değişiklik yapılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.