Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hasan Sınar, Sosyal Medya Kanunu'nun beraberinde getirdiği yaptırımların son derece ağır olduğunu ve ileride popüler platformların kullanılamaz hale gelebileceğini belirtti.

Sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Medya Yasası'nın devreye girmesiyle birlikte, Türkiye’de temsilcilik açmayan şirketlere ilk önce 10, ardından 30 milyon TL para cezası kesileceği belirtilmişti. İlerleyen durumlarda ise bu yasaya uymayan platformlara bant genişliği sınırlaması uygulanacak.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan Hasan Sınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tarz yasaların Instagram, Twitter ve Facebook gibi Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya platformlarını doğrudan etkileyeceğini ve cezaların son derece ağır olduğunu belirtti.

“Çok ağır ve ölçüsüz bir yaptırım”

Doç. Dr. Hasan Sınar, Türkiye’de temsilci açmak istemeyen sosyal medya platformlarına uygulanan para cezasının yanı sıra, bant genişliğinin daraltılması gibi bir durumun son derece uygunsuz olacağını söyledi. Sınar, Almanya’da da buna benzer bir kanunun olduğunu, temsilci açmayan şirketlere para cezası kesildiğini ancak bant genişliğinin daraltılması gibi durumun söz konusu bile olmadığını belirtiyor.

Sosyal Medya Kanunu’nun yaptırımları beş aşamadan oluşuyor. İlk 2 aşamada para cezası kesilirken, 3. aşamada reklam yasağı, 4. ve 5. aşamalarda ise bant genişliği sınırlandırılması uygulanıyor. Sınar’a göre bu yeni yasa, Türkiye’de milyonlarca kişinin kullandığı Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi popüler platformları doğrudan hedef alıyor ve ilerleyen dönemlerde, Türkiye’de bu platformların kullanılamaz hale gelebileceğini belirtiyor.

Sınar'a Göre Sosyal medya devlerinin Türkiye’de temsilcilik açmaması için birçok sebebi bulunuyor

Hasan Sınar, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin temsilcilik açmamasının altında birçok farklı nedenin yattığını söylüyor. En büyük nedenlerden birisi ise platformların, anonimlik haklarını koruyarak kullanıcı verilerini kamuyla paylaşmak istememesi olarak görülüyor.

Hasan Sınar, bu iddiasına yönelik örneği Twitter üzerinden veriyor. Devleti eleştiren bir tweet atan anonim bir kullanıcının kimliğini bulmak isteyen devlet, Twitter’ın Türkiye temsilciliğine başvurabilir. Temsilcilik ise kendisinden talep edilen bilgiyi, yani anonim kullanıcının kimlik bilgilerini, devlet ile paylaşmak zorunda kalacaktır. Bu tarz açığa çıkarmaların anonim kalma hakkını büyük ölçüde etkileyeceğini düşünen Hasan Sınar, yaptırımların dolaylı yoldan bir otosansür getireceğini belirtiyor. .