Ünlü sosyal medya platformu Twitter’ın birtakım yeni özellikler test ettiği keşfedildi. Şirketin bu noktada yorum içeren retweet dışında Android için sekmeli retweet sayacını da test ettiği keşfedildi.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte milyonlarca insanın olaylardan haberdar olmak için kullanmaya başladığı Twitter, yeni özelliklerle kullanıcıları elinde tutmak istiyor. Şirket, son olarak sosyal medya platformu için “yorumlar için retweet” özelliğini test etmeye başladı.

Deneysel özellikleri ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüten Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen bu özellik, platformun yorumlarla birlikte gelen retweet sayısını gösteren bir sayacı test ettiğini bizlere gösteriyor. Mevcut retweet sayacından ayrı olarak gelecek bu özellik, normal retweet sayacının hemen altında bulunacak.

Android cihazlar için sekmeli retweet sayfası test ediliyor

Twitter’ın geliştirmekte olduğu bir diğer özellik ise Android cihazlar için geliyor. Sekmeli bir retweet sayfası eklemeye hazırlanan platform, retweetleri listeleyip içerisinde yorum olanlarla olmayanları ayırıyor. Böylelikle etkileşime girebileceğiniz kişileri daha iyi bulabileceksiniz.

Özellikler ne zaman gelecek?

Twitter her zaman birçok potansiyel özelliği test ediyor. Yani bu özelliklerin hiçbir zaman çıkmama ihtimali dahi bulunuyor. Şirket, bu özelliklerden güzel geri dönüşler alırsa en kısa sürede diğer kullanıcılar için de yayınlayacaktır.

Zaman ayarlı tweet özelliği geliyor

Twitter’da zaman ayarlı bir tweet atmak için TweetDeck, Buffer gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmamız gerekir. Şirket, yakında bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bu konuda çalışmalar yürüten Twitter, bir miktar kullanıcı için tweet zamanlama özelliğini aktif etti. Özelliğin test aşaması bittikten sonra tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.