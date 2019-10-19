Twitter'ın 'Gerçek' Karanlık Modu Android İçin Yayınlandı

Twitter, iOS yüklü cihazlar için gerçekten karanlık olan 'Lights Out' modunu getirmişti ancak Android yüklü cihazlardaki Twitter uygulamasına bu özellik eklenmemişti. Karanlık mod özelliğinin iOS platformu için yayınlanmasının ardından bir ay geçti ve bu özellik şu an Android platformundaki cihazlarda Twitter'ın Alpha versiyonunda kullanılabiliyor.

Twitter, birkaç ay önce 'Lights Out' ismindeki gerçek karanlık mod özelliğini tanıtmıştı. Buna 'gerçek' dememizin sebebi, arka planı tamamen siyah yapmasıydı. Bildiğiniz üzere Twitter'ın bundan önceki karanlık modu, arka planı koyu mavi yapıyordu ancak işler son zamanlarda biraz değişti.

iOS platformuna sahip akıllı telefonlar, Twitter'ın stabil versiyonunda Lights Out özelliğini kullanabilir hale gelmişti ancak bu özelliğin Android yüklü cihazlar için yayınlanması biraz ertelenmişti. Bunun sebebini 'daha iyi bir deneyim elde etme çabası' olarak açıklayan Twitter yetkilileri, tam olarak gerçekleşmese de daha iyi bir deneyime ulaşmış olabilirler zira Twitter'ın alpha versiyonu için Lights Out özelliği yayınlandı.

Özellik hâlâ stabil versiyona gelebilmiş değil

Twitter'ın bu özelliği yalnızca güzel bir görüntü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda OLED ekranlardaki pil kullanımını da önemli ölçüde düşürüyor. Şirket aslında bu gerçek karanlık modu iki platform için de aynı anda yayınlama sözünü vermişlerdi ancak daha sonrasında muhtemelen işler istendiği gibi gitmedi ve Android platformu için bu güncelleme ertelendi.

Şimdi gelen güncelleme ise hâlâ Twitter'ın stabil versiyonu için yayınlanmış değil. Lights Out özelliği, Twitter'ın alpha versiyonunda kullanılabiliyor, bu da özelliğin hâlâ tam olarak düzgün çalışmadığı anlamına geliyor olabilir. Karanlık mod özelliğinin stabil versiyonlar için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.