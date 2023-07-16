Elon Musk’ın açıklamasına göre Twitter’ın nakit akışı hâlâ negatif doğrultuda ve bunun iki sebebinden biri, reklam gelirinin yaklaşık %50 düşüş göstermiş olması.

27 Ekim 2022 tarihinde resmen Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, o günden beri platformun dertleriyle cebelleşiyor. Kendi çapında gerek arayüz değişiklikleri gerekse Twitter Blue gibi abonelik sistemleriyle platformun çok üstüne düşen Musk, henüz hâlâ kâra geçmiş değil.

Nakit akışlarının pozitif doğrultuya geçemediğini belirten Musk, bunun sebebini bitmek bilmeyen ve gitgide artan borçlara, artı olarak reklam gelirlerinin, Twitter’ı devraldığı zamana kıyasla %50 oranında düşüş göstermesine bağlıyor.

“Nakit akışımız hâlâ negatif.”

Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su ünlü milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden birine verdiği bir cevapta platformun reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti:

“Reklam gelirlerindeki ~%50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala nakit akışımız hala negatif. Başka bir şey yapma lüksüne sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor.”

Musk’ın bu söylemi, Twitter'ın reklam geliri paylaşım programının, aralarında bir avuç aşırı sağcı içerik üreticisinin de bulunduğu bazı içerik üreticilerine ödeme yapmaya başlamasının hemen ardından geldi. Kendisi ayrıca dün, Twitter’ın kullanım oranlarını açıklamış ve tüm zamanların en yüksek kullanıcı sayısına ulaştıklarını da duyurmuştu.

Kendisinin daha önce Twitter’ı devraldığında terk eden reklamverenler hakkında ‘ya geri döndüler ya da kısa zamanda döneceklerdir’ minvalinde bir söylemi de var. Bakalım ünlü milyarder, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birini sağlam bir finansal zemine oturtmak için ne gibi hamleler yapacak…