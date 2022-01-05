Twitter'ın en sevilen özelliklerin birisi olan 'retweet' özelliğinin bir benzeri TikTok'a da geliyor. Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde başka kullanıcıların paylaşımlarını daha geniş kitlelerle tekrar paylaşmak mümkün olacak.

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın sevilen özelliği ‘retweet’e benzer bir özellik, bir diğer popüler sosyal medya platformu olan TikTok’a geliyor. Gelen bilgilere göre TechCrunch’a konuşan TikTok, diğer kullanıcıların paylaşımlarını sizi takip edenlerin sayfasına düşürecek olan bir ‘repost’ yani tekrar paylaşma butonunu az sayıda kullanıcı üzerinde test ettiğini doğruladı.

Kullanıcılar, henüz TikTok’ta bulunmayan test aşamasındaki repost butonuna ‘Share’, yani Paylaş menüsünden ulaşabilecek. Twitter’ın retweet fonksiyonun aksine repostladığınız gönderi sizin profilinizde gözükmek yerine takipçilerinizin ‘For You’ yani 'Sizin İçin' sayfasında gözükecek.

Kullanıcılar, repost yaptıkları bir gönderiye tweet alıntılar gibi kendi yorumlarını ekleyebilecek

Konuya dair “Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz. “ ifadelerini kullanan bir TikTok sözcüsü, şu anda kullanıcıların beğendikleri TikTok videolarını paylaşmaları için yeni bir yol denediklerini kaydetti.

Bazı söylentilere göre adı ‘Recommended', yani 'Tavsiye Edilenler' de olabilecek özellik kapsamında kullanıcıların yalnızca ortak arkadaş oldukları kişilerin repostladığı videoları görebileceği söyleniyor. Bu yeni özellik sayesinde bir videonun popüler bir TikTok kullanıcısı tarafından repostlanmasıyla o gönderinin daha fazla kişiye ulaşabileceği ve böylece daha fazla görüntülenme elde edebileceği tahmin ediliyor.

Repost butonunu kullanan kişiler, Twitter'ın alıntı tweet özelliğine benzer bir şekilde, dilerlerse yaptıkları paylaşıma kendi yorumlarını da ekleyebilecek. Ancak bu yorumlar videonun ‘yorum’ yerinde gözükmektense, repostlanan videonun üst kısmında yer alacak. Buna ek olarak kullanıcılar eğer isterlerse daha sonra repostladıkları bir gönderiyi geri alabilecek.