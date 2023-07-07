Twitter çalışanı Andrea Conway, platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini duyurdu. Ne zaman geleceği belli olmayan aramalar, mesajlar kısmından yapılabilecek.

Son günlerde getirdiği kısıtlamalarla gündemde olan Twitter’ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı. İlerleyen zamanlardaki bir güncellemeyle gelecek özelliği, Twitter’da tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway duyurdu.

Yeni özellik, Twitter’dan arama yapmaya olanak tanıyacak. Kullanıcılar,yakında hem görüntülü hem de sesli olarak platformdan arama gerçekleştirebilecekler.

Twitter’daki aramalar böyle gözükecek

Conway, resmi hesabı üzerinden attığı bir tweet’te özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı; ancak herhangi bir detay vermekten kaçındı. Yine de görüntü, arayüz ve özelliğin nasıl çalışacağı gibi konularda bilgi sağladı.

Paylaşımdan aramaların uygulamanın mesajlar bölümünden kullanılacağını görebiliyoruz. Ekran görüntüsü, şu anki DM bölümünde önemli değişiklikleri de gösteriyor. Örneğin “Sesli arama” ve “Görüntülü arama” seçeneklerinin yer alacağı arama simgesi, sağ üstte bilgi kısmının yanına eklenmiş. Ayrıca sol alta bir “artı” simgesinin de ekleneceğini görüyoruz. Gelen bilgilere göre buradan galeriye ulaşma, GIF ekleme gibi işlevler halledilebilecek.

Video ve sesli arama özelliğinin geliş tarihi hakkında bir bilgi yok. Ayrıca, herkese gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Platform, bazı özelliklerini yalnızca ücretli aboneleri için getirebiliyordu. Bu yüzden aramaların da Blue abonelerine gelmesi muhtemel.