Twitter, büyük tepki çeken tweet görüntüleme kısıtlamasının nedenine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre karar, spam ve bot hesapları engellemek için alındı. Ayrıca yeni CEO Linda Yaccarino da konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarını adeta çıldırtan bir karar alındığını duyurdu. Bu karar, geçici süreliğine hem onaylanmış hem de onaylanmamış kullanıcıların günlük belli sayıda tweet’i görüntüleyebileceğini gösteriyordu.

Karar hakkında tartışmalar sürerken bugün Twitter, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Ayrıca şirketin yeni CEO’su Linda Yaccarino da kısıtlamaya ilişkin ilk kez konuştu.

Twitter, spam ve bot hesapları engellemek için tweet görüntüleme sınırının getirildiğini açıkladı

Twitter Business, yaptığı bir paylaşımda, “Geçtiğimiz günlerde Twitter’ı herkes için harika bir yer hâline getirmeye devam etmek için harekete geçtik. Bunun nedenini bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullanarak tweet görüntüleme sınırının nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Resmi sitedeki blog gönderisinde, kullanıcı tabanının gerçekliğini sağlamak, spam ve botları engellemek için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Şirket, bu tarz kötü aktörleri kaldırmak için tepki çeken kararı aldıklarını ifade etti:

“Platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımı geçici olarak kısıtladık. Bu eylemlerle ilgili önceden herhangi bir bildirim yayınlamak, kötü aktörlerin tespit edilmekten kaçınmasını sağlayabilirdi”

Twitter ayrıca, bu hesapların yapay zekâ modelleri oluşturmak için insanların herkese açık verileri kazımasını ve platformdaki konuşmaları manipüle etmesini engellemek için çalıştığını belirtiyor. Platform, kısıtlamaların küçük bir kullanıcı kitlesini etkilediğini belirtirken çalışmaları tamamlandığında bilgilendirme yapacağını da ekliyor.

Twitter CEO’su, platformu güçlendirmek için büyük hamlelere ihtiyaç olduğunu söylüyor

Elon Musk’ın yakın zamanda Twitter’ın CEO’su olarak görevlendirdiği Linda Yaccarino da kısıtlama kararına ilişkin ilk kez konuştu. Yaccarino, platformu güçlendirmek için böyle bir hamlenin yapıldığını ifade etti: “Twitter gibi bir göreviniz olduğunda, platformu güçlendirmeye devam etmek için büyük hamleler yapmanız gerekir. Bu anlamlı bir çalışma ve hâlâ devam ediyor.”