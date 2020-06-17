Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, platformunda sesli tweet dönemini başlatıyor. Platforma eklenen yeni özellikle birlikte atılan tweet'lere ses kayıtları eklenebilecek.

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Platformun sunduğu bugünkü yeni özellikse tweet'lere eklenebilecek olan ses kayıtları oldu. İlk olarak iOS kullanıcıları için yayınlanan bu özellik, şu an için sadece belli bir grup kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin, yayınladıkları blog yazısında “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz” dedi.

Twitter’ın yeni özelliği: Sesli tweet

"Bir tweet'i tweet'leyebilirsiniz ancak artık sesinizi de tweet'leyebilirsiniz. Bugün iOS'ta yayınlanan özellikle sesle kayıt alabilir ve tweet atabilirsiniz."

Bu özelliğin sunulduğu kullanıcılardan birisiyseniz tweet yazdığınız alanda kamera ikonunun hemen yanında bir ses kayıt simgesi göreceksiniz. Bu simgeye tıkladığınızda ekranınızın alt tarafında kırmızı bir buton çıkacak, o butona tıklayarak tweet'inize ses kaydınızı ekleyebilirsiniz.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre her sesli tweet, maksimum 140 saniye uzunluğunda olacak ancak bu sınırı aşsanız bile bir problem olmayacak çünkü yeni bir sesli tweet oluşturulacak ve tweet zincirinize eklenecek.

Ses kaydı özelliği sadece orijinal tweet'lere eklenebilecek. Yani bir tweet'i alıntıladığınızda ya da birisine cevap verdiğinizde bu özelliği kullanamayacaksınız. Dikkate değer bir diğer özellikse profil fotoğrafınızın sesli tweet'e sabit görsel olarak eklenecek olması. Attığınız sesli tweet'leri 'Oynat' butonuna basarak dinleyebileceksiniz. iOS’ta tweet'inizi dinleyeceğiniz zaman alt tarafta bir oynatma çubuğu çıkacak, böylelikle tweet'i dinlerken ana sayfanızda gezinmeye devam edebileceksiniz.

Bu özellikle birlikte erişilebilirlik soruları da doğuyor. Özellikle duyma engelli ve zor duyan insanlar için bu özelliğin nasıl bir kolaylık sağlayacağı sorusuna cevap veren Twitter, şu an için bu özelliğin erken test aşamasında olduklarını ve bu tür durumlar için yeni yollar keşfetmeye çalıştıklarını ifade etti.