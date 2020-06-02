Sosyal medyanın en tartışmalı simalarından Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile bir kez daha geçici olarak Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Konuyla ilgili detaylara değinmeyen Musk, ne zaman döneceğini ya da platformu neden bıraktığını söylemedi.

Elon Musk, hiç şüphesiz 21. yüzyılın en ilginç karakterlerinden bir tanesi. Musk, sahip olduğu SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin imza attığı projelerle dünya çapında konuşulan başarılar gerçekleştirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da eleştiri oklarının hedefi olabiliyor. Musk'ın son paylaşımı ise yine sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Birkaç saat önce attığı bir tweet ile yeni kararını 35 milyondan fazla takipçisiyle paylaşan Musk, bir süreliğine Twitter'ı bıraktığını açıkladı. Konuyla ilgili kısacık bir açıklama yapan milyarder, buna karşın Twitter'ı neden bıraktığını ya da geri dönüşün ne zaman olacağına dair herhangi bir şey söylemedi.

Elon Musk'ın Twitter'ı neden bıraktığı bilinmiyor

Elon Musk'ın Twitter'ı bırakma kararını açıklamasından sonra bir kesim sık sık polemiklere dahil olan Musk'ın Twitter'dan uzaklaşmasının doğru bir karar olduğunu belirtirken bir kesim de onun renkli kişiliğini özleyeceğini belirtti.

Elon Musk'ın Twitter'ı bırakmasının altında birkaç neden olabilir

ABD şu sıralar, fazlasıyla çalkantılı bir süreçten geçiyor. Koronavirüs salgını, ülkedeki işsizlik oranını yüzde 25 seviyelerine çıkardı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde George Floyd isimli bir ABD vatandaşı, polisin ırkçı davranışı nedeniyle hayatını kaybetti ve bu durum ülke genelinde çok ciddi ve büyük protestolara neden oldu. Dolayısıyla Elon Musk'ın Twitter'ı bırakma nedenlerinden ilki, az da olsa gündemden uzaklaşmak olabilir.

ABD yanarken Devlet Başkanı Donald Trump, Floyd'un ölümü ile ilgili olarak soluğu Twitter'da aldı ve çok sert açıklamalar yaptı. Hatta Trump, sosyal medya platformlarını kapatmakla dahi tehdit etti. Bu durum, ülke vatandaşlarının sosyal medya konusunda ikiye bölünmesine neden oldu. Trump karşıtları sosyal medyanın kapanması konusuna karşı çıkarken destekçiler ise bu durumu anlayışla karşıladılar. Hal böyle olunca Musk'ın bu tartışmalı ortamdan uzaklaşmak istemiş olabileceği de düşünülüyor.

Musk'ın Twitter'ı bırakma nedenleri bunlarla sınırlı değil. Öyle ki Musk, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu kucağına aldı. Dolayısıyla Musk, çocuğuyla daha fazla ilgilenebilmek için Twitter'ı bırakmış olabilir. Ayrıca son dönemlerde Musk'ın iş hayatı da hayli yoğundu. Yani aslında Musk'ın Twitter'dan uzaklaşmak için önünde epey fazla neden bulunuyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı bıraktığını açıkladığı paylaşım