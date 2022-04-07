Twitter, kullanıcıların kendilerini etiketlendikleri bir konuşmadan çıkarabilecekleri bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Twitter, son dönemlerde belki de ne çok konuştuğumuz platformlardan biri. CEO'su Jack Dorsey'in istifası, geçtiğimiz aylardan itibaren getirdiği bir dizi yenilik, ve son günlerde de Elon Musk'ın en büyük 'hisse sahibi' oluşu gibi gündem maddeleri, Twitter'ı sık sık anmamızı sağladı.

Son olarak da geçtiğimiz günlerde Twitter pek çok kullanıcısını heyecanlandıran bir açıklama yapmış ve yıllardan beri beklenen tweet düzenleme özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Henüz bu özellikle ilgili yankılar son bulmamışken, Twitter'dan bir açıklama daha geldi.

'Beni bu mentiondan çıkarın' diyenleri mutlu edecek bir özellik geliyor

Eğer az çok Twitter kullanan biriyseniz, bir anda sonu gelmez tartışmaların patlak verdiği bu platformda mutlaka alakanızın olmadığı bir konunun orta yerinde kalmışlığınız olmuştur. Örneğin yanıt verdiğiniz bir tweette yanıtınız üzerinden onlarca kişinin dahil olduğu bir tartışma başlamıştır ve durmadan bildirim almaya devam edersiniz. Ya da bir anda alakanız olmayan bir konuda etiketlenirsiniz ve saçma sohbetlerin ortasında kalırsınız.

Twitter'ın üzerinde çalıştığını açıkladığı bu yeni özellik de tam olarak bu durumlar için gelişirilmiş durumda. Özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar dahil olmak istemedikleri bir sohbetten 'Bu sohbetten ayrıl' diyerek ayrılabilecekler. Böylece sonrasında o sohbet devam etse bile isminiz etiketlenemeyecek, var olan etiketiniz kaldırılacak ve size bildirim gelmeyecek.

Bu özellik aslında geçtiğimiz aylarda sızdırılmış; görünümü de paylaşılmıştı ancak resmi bir duyuru bugün kadar gelmemişti.

Twitter'ın yeni sohbetten ayrılma özelliği işte böyle görünecek