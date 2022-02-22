Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik açığa çıktı. Bu özellik, kullanıcıları dahil oldukları paylaşımlardan uzaklaştıracak. Bir butona dokunacak kullanıcı, yanıt verdiği bir paylaşımla ilgili yanıt ve bildirim almak zorunda kalmayacak.

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Tersine mühendislik işlemleriyle sosyal ağlara gelecek özellikleri açığa çıkaran Jane Manchun Wong'un paylaştığı bir ekran görüntüsü, Twitter'a yakın zamanda işleri kolaylaştıracak bir özellik geleceğini gözler önüne seriyor. Peki bu özellik ne işe yaşıyor?

Twitter'dan edinilen ekran görüntüsüne göre yeni özellik, kullanıcıların dahil oldukları tweet paylaşımlarından uzaklaşmalarını sağlayacak. Twitter kullanan takipçilerimiz bilir; bir paylaşıma yanıt verildiğinde, o yanıta gelen tüm yanıtlar ile etkileşimler bildirim olarak gösterilir. Üstelik gizlilik ayarları yapılmadıysa bu yanıt herkes tarafından tekrar tekrar cevaplanabilir. İşte yeni özellik, tam olarak bu durumu engellemeye yarıyor.

Twitter'ın geliştirdiği yeni özellik böyle görünüyor

Twitter'ın üzerinde çalıştığı "Leave this conversation" isimli özelliği, bir paylaşıma verdiğiniz yanıttan kullanıcı adınızı çıkaracak. Ayrıca Twitter'ın bir süre önce kullanıma sunduğu madde tipi cevap bölümünde de görünmeyeceksiniz. Kullanıcıların sizlere yanıt vermesi engellenecek ve tüm bunlara ek olarak Twitter, söz konusu paylaşımla ilgili tüm bildirimleri durduracak. Böylelikle kullanıcılar, dahil oldukları bir paylaşımdan uzaklamış olacaklar.

Twitter, ortaya çıkan özellikle ilgili hiçbir bilgi paylaşımında bulunmadı. Bu bağlamda; özelliğin hangi platformlar için hazır olduğu ve ne zaman kullanılacağı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Aslına bakacak olursak bu özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı bile net değil.