Twitter, Spaces İçin Oturum Açma Zorunluluğunu Kaldırdı

Twitter, birçok kullanıcı tarafından ilgi gören ve kullanılmaya başlayan sesli sohbet özelliği Spaces’i, daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için yeni bir düzenleme getirdi. Bu yeni düzenlemeye göre Spaces’teki sesli görüşmeleri dinlemek için Twitter kullanıcısı olmak gerekmeyecek.

Günümüzde sosyal medya uygulamaları sadece sosyalleşmek ve vakit geçirmek haricinde daha verimli bir boyuta ulaşmış durumda. Nitekim birçok sosyal medya uygulamasının yaptığı ardı ardına yenilikler diğer uygulamaların da dikkatini çekiyor. Snapchat’in kısa video ve hikayeler özelliği, başta Instagram olmak üzere diğer birçok uygulamanın da dikkatini çekmiş ve farklı isimlerle bu özelliği bünyelerine katmışlardı.

Son olarak ise bu yılın başlarında hayatımıza giren ve büyük bir ilgi gören sesli sohbet uygulaması Clubhouse, sadece mobil uygulama kullanıcılarının değil Twitter, Facebook, LinkedIn, Discord gibi uygulamaların da dikkatini çekmiş, bu sayede sesli sohbet özelliği hayatlarımızda hızlı bir şekilde kabul görmüştü. Spaces özelliği ile sesli sohbet özelliğinden belki de en fazla nasiplenen Twitter oldu. Twitter son getirdiği düzenlemeyle birlikte, sadece kullanıcılarına sunduğu Spaces özelliğini artık Twitter kullanıcısı olmayan insanlara da açacak.

Kullanıcı olmaya ya da oturum açmaya gerek kalmayacak

Twitter, ilk başlarda sadece belirli bir takipçi sayısına sahip olan kullanıcıların açtığı sesli sohbet özelliği Spaces’i sonrasında ise tüm kullanıcılara açmıştı. Birçok kullanıcı tarafından sevilen ve ülkemizde özellikle bir yargı mercii konumuna dönüşmüş olan Twitter’da çeşitli konularda insanların bir araya gelerek tartışmasına olanak sağlayan Spaces sohbetlerine artık Twitter hesabı olmayanlar da katılabilecek. Hesabı olanlar ise oturum açmadan da sohbetleri dinlemek üzere dahil olabilecek.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için bu özelliği getirdiği düşünülen Twitter, Spaces özelliğine ayrıca önem veriyor. Twitter, Spaces sohbetlerini paylaşmayı, keşfetmeyi kolaylaştırmak için sohbetleri kaydetme, Spaces’ten yeni tweetler oluşturulması, iPhone’lar için sesli sohbetleri tek bir yerde toplama gibi bazı özellikler sunuyor.